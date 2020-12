La campaña navideña de las juventudes de ERC: «No compres en castellano»

Las juventudes de Esquerra, ahora conocidas como «Jovent Republicà», iniciaron ayer en Lérida una campaña dirigida a concienciar a los consumidores sobre los efectos de sus compras durante la Navidad. Así, los jóvenes del partido de Oriol Junqueras han instalado pancartas cerca de tiendas y grandes almacenes avisando de los efectos ecológicos y sociales del consumo, pero no solo eso.

«Como cada año, el consumismo capitalista nos incentiva a comprar contra el catalán y el entorno, con estereotipos y explotación», señalan también las antiguas «Jerc». Así uno de sus carteles pide con claridad a los consumidores que se abstengan de adquirir productos en castellano, de hecho, mencionan esta prioridad antes que la lucha contra el consumo anti-ecológico o basado en la explotación.

La campaña de ERC ha recibido críticas de otra entidad juvenil, en este caso la constitucionalista «S'ha acabat!», que ha lamentado la obsesión de Esquerra contra el castellano. «Luego Junqueras dice que ama a España, que no tienen ningún problema... Delirio sin fin», denunció «S'ha acabat!» en su cuenta de Twitter. A su vez, el diputado de Ciudadanos por Lérida David Bertran ha asegurado que la «hispanofobia» de los jóvenes de ERC no es más que una más de sus «tantas expresiones antidemocráticas».

🛍️ AQUEST NADAL PENSA QUAN COMPRIS‼️ Com cada any el consumisme capitalista ens incentiva a comprar contra el català i l'entorn, amb estereotips i explotació. Pengem pancartes per Lleida per conscienciar-nos del que suposa. Bones festes i pròspera misèria!✊ #pensaquancomprispic.twitter.com/Qonduo0Zi1