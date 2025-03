Cataluña: nuevo caso de señalamiento en la red por hablarle en castellano a un cliente

Apenas una semana después de conocerse el caso de la pizzería Marinella de Barcelona, que amaneció llena de pintadas supremacistas tras ser acusada en las redes sociales de atender a un comensal en castellano, se produce un nuevo ejemplo de «señalamiento lingüístico» en Cataluña. En esta ocasión se ha producido en la red de librerías de la cooperativa Abacus y la acosada es una cajera que, supuestamente, atendió en castellano a una clienta, que ha denunciado esta situación en Twitter.

«Me choca que en un lugar como Abacus la cajera se me dirija en castellano de entrada, tengamos toda la conversación en catalán y una vez he pagado me vuelva a decir (en castellano) 'tome su tiquete, muchas gracias'. ¿Abacus sabes? No lo sé, como socia desde hace 40 años me entristece...», escribió la clienta en su perfil. Su mensaje aparece hoy borrado, al igual que su cuenta, pero no las respuestas desde la cuenta oficial de la tienda, que se apresuró a preguntar por la tienda en la que había tenido lugar la situación.

«Hola, Aida. Lamentamos la situación que nos describes. Ya sabes que por nuestro compromiso con el país, la cultura y la educación nuestra lengua de comunicación primaria es el catalán. Serías tan amable de indicarnos en qué tienda ha sido, por favor ?», escribió Abacus. Este mensaje fue interpretado por muchos internautas como una posible amenaza para la cajera que usó el castellano, así que la tienda tuvo que desmentir que tuviera intención de sancionarla.

«Aclaración en relación con la opinión expresada por una socia hacia al idioma en que fue atendida: Ante una queja, siempre pedimos más información para entender el contexto, pero en ningún caso para sancionar ningún trabajador. Nuestra lengua vehicular es el catalán, pero en ningún caso se penaliza ni excluye el uso del castellano u otras lenguas , que representan todas las realidades de nuestro territorio», agregó esta cadena fundada en 1968 y fuertemente respaldada por la Generalitat por su apoyo a la cultura y la lengua catalana.

Cataluña

Lengua