Los propietarios de pisos turísticos denuncian un posible conflicto de intereses de Aragonès

La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) ha denunciado, este viernes, que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonès podría haber protagonizado un conflicto de intereses cuando firmó el decreto Ley 3/2023, que regula y limita las viviendas de uso turístico, una vez que se ha conocido que, tras dejar la presidencia autonómica, ha fichado por la cadena hotelera Golden Hotels, propiedad de su familia, y de un sector que se beneficiaría de las consecuencias del decreto.

Noticia Relacionada La licencia de piso turístico en Cataluña dejará de ser indefinida Àlex Gubern Se estima que unos 28.000 apartamentos, uno de cada tres en los 262 municipios afectados, deberá cerrar

Federtur ha recordado que el decreto no fue sometido «al debate parlamentario y al consenso» y promueve la eliminación de los pisos turísticos legales de particulares. «La desaparición de esta oferta de alojamiento forzada por el decreto Aragonès, una oferta especialmente solicitada y utilizada en Cataluña por familias y también por viajeros de negocios en la ciudad de Barcelona, generará un déficit de plazas de alojamiento que será cubierta con oferta de grandes tenedores y cadenas hoteleras. Al eliminarse la competencia, los precios hoteleros se incrementarán y se generará una oferta ilegal de viviendas turísticas como ya ha pasado en Nueva York«, ha lamentado Federatur en una nota recogida por Ep.

«Este decreto expulsa a los particulares del mercado, en favor de los grandes tenedores y de las cadenas hoteleras, convierte en papel mojado nuestras licencias y atenta de forma insólita contra los derechos de los propietarios que no sólo han invertido sus ahorros en estos negocios, sino que además han construido un sector legal, referencia para muchas ciudades en el mundo», ha denunciado el presidente de Federatur, David Riba.

Recogida de firmas

La asociación ha iniciado una recogida de firmas entre propietarios de pisos turísticos para presentar un escrito en el Parlamento de Cataluña con el objetivo de que se reabra el debate político, ya que consideran que el decreto se aprobó en situación de posible conflicto de intereses familiares y personales discriminando y demonizando a un sector legal, controlado y contributivo.

Noticia Relacionada Expertos reivindican el modelo de los pisos turísticos frente al cierre total que plantea Barcelona Ante la amenaza de eliminación de licencias que propone el Ayuntamiento, múltiples voces defienden una actividad que aporta más de 1.900 millones al PIB de la Ciudad Condal y genera más de 40.000 empleos

La patronal ha recordado que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se han mostrado contrarias a esta legislación catalana. Han advertido de que existen alternativas menos gravosas, como incentivos fiscales o el fomento de la vivienda social, que podrían ser más eficaces para incrementar la oferta de vivienda, que la eliminación de las viviendas turísticas.

Asimismo, desde Federatur han señalado que el decreto catalán, que ya denunciaron frente a las instituciones europeas, «infringe hasta seis apartados de la normativa comunitaria, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales y otras leyes europeas, y contraviene la libertad de prestación de servicios y la libertad de empresa«.