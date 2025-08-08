El PP catalán expresa su «respeto total» a la decisión del partido en Jumilla

El portavoz del PP en el Parlamento de Cataluña, Juan Fernández, ha expresado su «respeto total» a la decisión del PP en Jumilla (Región de Murcia) después de aprobar una moción, fruto de una transaccional del partido a un texto de Vox, para que se cambie el reglamento y en las instalaciones deportivas de la localidad se celebren «exclusivamente» actividades deportivas u organizadas por el ayuntamiento y «en ningún caso» otro tipo de actos culturales, sociales o religiosos «ajenos» al consistorio.

«En España debemos tener un modelo que sea integrador, y esto no es una crítica, sino un a favor de lo que ocurre en Jumilla y otros municipios de España, que es controlar según qué celebraciones«, ha explicado, este viernes en declaraciones a la prensa, el portavoz de los populares en la cámara autonómica, informa Ep.

Fernández ha recordado que en Cataluña se han celebrado debates sobre el velo islámico, en concreto sobre el uso del niqab y el burka, y otras tradiciones que desde su punto de vista «atentan contra la libertad y la dignidad de la mujer». Y ha concretado: «Podemos hablar del burka o del niqab, de ese fenómeno que se produce en Cataluña. Creemos que debemos poner coto a esas prácticas».

Por último, como voz autorizada del PP catalán, ha instado a trabajar desde la integración, el respeto a la convivencia y a todas las religiones, pero «con los límites del ordenamiento constitucional y los de la libertad y de la dignidad de todas las personas».