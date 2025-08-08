La alcaldesa de Jumilla defiende que sólo regula los espacios deportivos y culpa a Vox: «Su texto sí era inconstitucional»

«Hay espacios públicos municipales que se van a adaptar perfectamente a lo que la comunidad islámica requiere». Así ha tratado de capear el temporal político originado por la polémica inciativa de su consistorio, la alcaldesa de Jumilla (Murcia), Seve González, manejando el mismo discurso que en estos días ha mantenido el Partido Popular (PP) tanto desde la directiva regional como nacional, de que la inciativa se limita a los espacios deportivos y no atenta contra la libertad religiosa.

González ha respondido en esos términos a una entrevista televisiva en 'Espejo Público', de Antena 3. Allí ha defendido que su iniciativa no «veta» a nadie y que es una propuesta que insta a modificar un reglamento y que tiene que pasar por todo un proceso, en el que quien considere que vulnere el ordenamiento puede recurrir. «Esto se va a resolver con criterios técnicos, no ideológicos», ha asegurado.

«Vamos a hacer un reglamento de espacios estrictamente deportivos», ha defendido. Posteriormente, ha culpado al concejal de Vox en su consistorio porque «no concebía» la «redacción de la propuesta original» del partido de Santiago Abascal. «Eso sí que era anticonstitucional, no se podía aprobar porque eso sí habría sido prohibir, y así se lo trasladamos», ha afirmado.

Sobre la exposición de motivos de la iniciativa, en la que puede leerse que «Insta al equipo de Gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas en nuestro país», la regidora ha asegurado que eso «se viene haciendo históricamente en este ayuntamiento y no solo en este, en miles de ayuntamientos de toda España».

González ha asegurado, frente a las críticas de la Conferencia Episcopal y distintas comunidades islámicas, que no han comprendido la iniciativa, que asegura que cuenta con el control judicial y que no atenta contra la libertad religiosa ni contra la constitución.