Suscribete a
ABC Premium

El PP se escuda en que la moción de Jumilla no señala religiones ni ritos y acusa a PSOE y Vox de «polarizar» al país

«Somos el partido constitucionalista de España, nunca vamos a señalar a nadie por lo que crea o lo que rece», se defienden los de Feijóo

El Gobierno dice que vigilará «muy de cerca» los discursos de odio tras el veto de PP y Vox a festejos islámicos en Jumilla

El PP se escuda en que la moción de Jumilla no señala religiones ni ritos y acusa a PSOE y Vox de «polarizar» al país
EFE
Patricia Romero

Patricia Romero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La debate a raíz del veto del Partido Popular (PP) y Vox en el Ayuntamiento murciano de Jumilla a la celebración de ritos islámicos en espacios públicos crece. Pero la dirección nacional del partido que preside Alberto Núñez Feijóo no ha dudado en defenderse frente ... a acusaciones como la del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, que alimentaba la polémica advirtiendo que a partir de ahora vigilará «muy de cerca» iniciativas como esta para evitar discursos de odio y xenofobia. Los populares responden a la socialista y se escudan en que la moción aprobada, previamente enmendada por ellos mismos, «no hace referencia a religión o ritos«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app