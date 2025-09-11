Suscribete a
La portavoz del Govern de Illa en la celebración de la Diada: «Cataluña es una nación por su historia y la voluntad de ser de tanta gente»

Sílvia Paneque, que se ha negado a hablar en español, también ha pedido que «mantengamos vivo el nervio nacional»

Illa reivindica una Cataluña «centrada» en objetivos sociales con la «participación plena de todos los actores políticos»

Illa y los miembros del Govern durante la ofrenda floral
Illa y los miembros del Govern durante la ofrenda floral jOAN GUIRADO
Joan Guirado

Barcelona

Con mucha menos afluencia que los años anteriores, sin apenas ciudadanos agolpados en las aceras adyacentes como sí venía ocurriendo tiempo atrás, los políticos catalanes han empezado la celebración de la Diada con la ofrenda floral a Rafael de Casanova. Como es habitual, ... el Govern, con su 'president' Salvador Illa a la cabeza, han sido los primeros en homenajear al jurista en el centro de Barcelona.

