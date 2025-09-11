La portavoz del Govern de Illa en la celebración de la Diada: «Cataluña es una nación por su historia y la voluntad de ser de tanta gente»

Con mucha menos afluencia que los años anteriores, sin apenas ciudadanos agolpados en las aceras adyacentes como sí venía ocurriendo tiempo atrás, los políticos catalanes han empezado la celebración de la Diada con la ofrenda floral a Rafael de Casanova. Como es habitual, ... el Govern, con su 'president' Salvador Illa a la cabeza, han sido los primeros en homenajear al jurista en el centro de Barcelona.

Tras esa ofrenda la portavoz del Ejecutivo autonómico, Sílvia Paneque, se ha dirigido a la ciudadanía para reivindicar que "Cataluña es una nación por su historia y la voluntad de ser de tanta gente a lo largo del tiempo". La también consejera de Territorio, que se ha negado a hablar en español tras pedírselo un medio de comunicación, ha exhortado a los catalanes a "mantener vivo el nervio nacional".

Paneque, además, ha trasladado que "la Diada es un proyecto de reafirmación" y ha animado a seguir tener "una mirada larga y prepararnos bien" para el futuro. En este sentido ha añadido que "ningún proyecto nacional es sólido si deja a alguien atrás".

El 'president' del Parlament, Josep Rull (Junts), ha aprovechado su intervención para reivindicar «la anormalidad» que se sigue viviendo en Cataluña, por la ausencia de los fugados Carles Puigdemont y Lluís Puig en el día a día de la política catalana.

Collboni reivindica la «capitalidad del país»

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), se ha referido hasta en dos ocasiones a Barcelona como "la capital del país". El edil barcelonés, que como la portavoz del Govern y la número dos de los socialistas ha reivindicado la "Diada nacional", ha puesto en valor la lengua catalana, tras la sentencia ayer del TSJC sobre su uso en las escuelas. Collboni ha dicho que "sufrimos la incomprensión y a veces la hostilidad" por el uso del catalán.

Desde las formaciones política separatistas, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lamentado que “sin fusiles, pero si con togas, el Estado está dispuesto a hacer lo que haga falta para atacar los fundamentos de la nación catalana”. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reiterado que “nosotros luchamos por la independencia y la República”. Aitor Esteban, líder del PNV, ha apelado a la hermandad de Cataluña y el País Vasco “unidos en la defensa de nuestra ciudadanía y nuestra capacidad de decidir.