8 años del referéndum

Un policía amnistiado del 1-O: «Si las cargas fueron torturas, las de cada partido de fútbol tendrían que serlo»

Uno de los 46 agentes de la UIP a los que se les aplicó el perdón sin pedirlo, aunque los independentistas han recurrido ante el Supremo, defiende su actuación para tratar de impedir la votación

La Fiscalía defiende la actuación de los cuatro policías acusados de mutilar a Roger Español el 1-O y pide su absolución

Agentes de la Policía Nacional durante el 1-O en Barcelona EFE
Elena Burés

Barcelona

«Si en unos años volviera a haber otro 1-O, ¿quién iría a cerrar un colegio, sabiendo lo que pasamos nosotros? ¿Sabiendo que te van a dejar tirado?». Ocho años después del referéndum ilegal en Cataluña, es la reflexión de un agente de ... la Unidad de Intervención Policial (UIP) que fue procesado por una delito de lesiones que las acusaciones, ejercidas por entidades independentistas, tildaban de torturas. Finalmente, sin pedirlo, fue amnistiado. «Yo no lo solicité, ninguno de mis compañeros lo hizo. Me siento estafado. No creo en la amnistía, sino en que cada uno debe responder por los delitos que cometa», cuenta a ABC.

