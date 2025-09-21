'Locales Autism Friendly' o cómo el ocio se abre a la diversidad

Salir a cenar en familia, alojarse en un hotel o simplemente hacer la compra son actividades cotidianas que la mayoría da por hechas. Para las personas con autismo y sus familias, en cambio, estos momentos pueden convertirse en experiencias llenas de barreras. Ruidos inesperados, luces intensas, cartas de menú incomprensibles o profesionales no formados son obstáculos que a menudo les dejan al margen. En ese contexto nació Autism Friendly Club, una organización internacional que está cambiando el turismo y la hostelería al certificar espacios con un modelo pionero de accesibilidad cognitiva. El propósito, que los criterios de accesibilidad no únicamente sean fisicos.

Noticia Relacionada Campamentos que se adaptan y derriban barreras Clara Rodríguez Miguélez Castilla y León cuenta con propuestas de ocio en verano que ponen el acento en su carácter inclusivo para que sillas o síndrome de Down no impidan explorar y jugar como uno más

A pesar de que no existe un censo oficial, se estima que en España viven más de 650.000 personas con autismo. La OMS apunta que 1 de cada 100 niños en el mundo está en el espectro autista, aunque estudios recientes elevan esta cifra. El autismo no desaparece en la edad adulta, y la accesibilidad cognitiva es clave en todos los ámbitos de la vida, incluido el ocio y el turismo.

El presidente de Autism Friendly Club, Alberto Gutiérrez Pozuelo, conoce de cerca la realidad del autismo. Tras quince años vinculado a la Federación Autismo Madrid, decidió en 2019 dar un paso más allá. «El problema no está en la persona, sino en el entorno», recuerda. «Veíamos cómo para muchas familias era casi imposible disfrutar de un restaurante o de unas vacaciones sin estrés. Ahí decidimos actuar».

El proyecto arrancó con hoteles en Canarias y Costa del Sol, y pronto se extendió por toda España y Europa. Hoy, cuatro años después, más de 800 establecimientos en Europa cuentan con el sello Autism Friendly. El programa se sustenta en tres pilares: la formación de al menos el 60% del personal en atención al autismo, la implantación de apoyos visuales como pictogramas y la adopción de protocolos específicos para cada sector. Con estos pasos, espacios como restaurantes, hoteles, farmacias o incluso peluquerías se convierten en lugares más accesibles.

Un ejemplo es el Hotel María del Mar, en Lloret de Mar, que se ha convertido en el primer hotel certificado como Autism Friendly en la provincia de Gerona, un paso pionero hacia la inclusión y la accesibilidad en el sector turístico. Han implementado medidas como zonas de calma, señalización con pictogramas, formación especializada para el personal y flexibilidad en sus servicios, con el objetivo de ofrecer una experiencia más inclusiva para personas autistas y sus familias.

Cartas adaptadas, apoyos visuales, personal formado como en el hotel Grand Hyatt de Barcelona: todo es necesario para acreditarte como local 'autism friendly' INÉS BAUCELLS

Otro de los ejemplos más visibles en Barcelona es el restaurante de estrella Michelin, Nectari, del chef Jordi Esteve, el primero de Cataluña en obtener el sello Autism Friendly. «Creamos una carta adaptada con pictogramas y formamos al equipo para atender adecuadamente a cada persona. Cada autista es un mundo, y queríamos que todos se sintieran bienvenidos», explica el chef.

La iniciativa no estuvo exenta de dudas. «Un psicólogo me dijo que no lo publicara porque me tacharían de restaurante 'para autistas'. Me quedé hecho polvo», admite Esteve. «Pero con mi equipo y mi familia decidimos seguir adelante. Y la respuesta ha sido emocionante: las familias agradecen mucho que pensemos en ellos y han confiado en nosotros».

Mejor estrella que la Michelin

En Nectari, los clientes pueden elegir entre salas con más o menos luz, con música o en silencio. Para Esteve, la inclusión también pasa por gestos sencillos. Cada espacio que se adapta no solo mejora la vida de las personas autistas, también abre la puerta a un turismo más humano y sostenible. Como concluye el chef Esteve, «esto no va solo de restaurantes. Es una voz para todo el sector y para la sociedad. Porque al final, las personas con autismo viven con nosotros y necesitan de todo: supermercados, dentistas, notarías. No podemos dejarlas fuera».

«Durante años se ha hablado de accesibilidad física porque la ley la regula. Pero la accesibilidad cognitiva apenas se contempla», explican los impulsores del sello

Para las familias, estas medidas marcan una diferencia tangible. Josep Salvat, padre de un adolescente autista, lo explica con claridad: «Son personas con una percepción sensorial diferente, más vulnerables a ruidos o estímulos que para otros pasan desapercibidos». Recuerda una anécdota de cuando su hijo tenía apenas tres años: «Entramos en un baño de un restaurante y el ruido del secador de manos fue tan intenso que se puso a gritar y salir corriendo. En ese momento no entendíamos lo que pasaba, pero ahora sabemos que esos estímulos son insoportables para él».

Por eso, para su familia, iniciativas como la 'hora silenciosa' u 'hora tranquila« que algunos supermercados aplican (apagando música ambiental y reduciendo luces) son un respiro. Es el caso de la cadena catalana Bonpreu. «Lo notamos mucho, nuestro hijo está mucho más tranquilo. Son pequeños cambios que hacen la vida más fácil y que deberían extenderse a muchos más lugares», señala Salvat.

El impacto de Autism Friendly Club no se limita a Cataluña. Hoteles de prestigio como el Grand Hyatt Madrid, el Novotel Madrid o cadenas como Hilton Grand Vacations y Gloria Thalasso & Hotels han recibido premios por su compromiso con el programa. La red se expande por Europa, con presencia en Francia, Italia, Portugal, Austria y Reino Unido, y empieza a consolidarse en el continente americano con iniciativas en Estados Unidos, México, Colombia y Brasil.

Clientes de segunda

Para Gutiérrez, la clave está en entender que la accesibilidad cognitiva no es un lujo, sino un derecho: «Durante años se ha hablado de accesibilidad física porque la ley la regula. Pero la accesibilidad cognitiva apenas se contempla. Eso convierte a miles de personas en clientes de segunda categoría. No podemos consentirlo».

La expansión del sello Autism Friendly confirma que la inclusión es también una oportunidad de futuro para el turismo y la hostelería, donde la sostenibilidad social se convierte en valor añadido.