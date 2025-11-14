Los Mossos investigan como crimen machista la muerte de una mujer que fue agredida por su pareja en octubre

Los Mossos d'Esquadra investigan como crimen machista la muerte de una mujer este viernes en un hospital de Barcelona, donde permanecía ingresada tras ser agredida brutalmente por su pareja, el pasado 18 de octubre. Según ha avanzado el diario 'Ara' y ... han confirmado fuentes del Cuerpo, la Policía catalana localizó a la mujer en estado crítico en el distrito de Sant Martí de la capital catalana, con signos haber recibido una fuerte agresión física.

Los agentes de la Unidad de Investigación detuvieron entonces a su pareja, un hombre de 30 años, que ingresó en prisión provisional, acusado de tentativa de homicidio. Según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia, ya en agosto, el agresor fue arrestado, tras ser denunciado por un tercero, por golpear a la víctima. El juzgado de guardia de Badalona, a pesar de que la mujer no quiso declarar contra su pareja, acordó una orden de protección e incomunicación en favor de la mujer. La causa quedó abierta por un delito de maltrato.

El pasado 18 de octubre, el individuo volvió a ser detenido por saltarse la orden de alejamiento y agredir a la víctima . El juzgado acordó entonces prisión provisional y la causa quedó abierta por quebrantamiento de medida cautelar y asesinato en grado de tentativa. El juzgado de Badalona está ahora pendiente de recibir la documentación necesaria para adecuar la imputación a la situación actual de muerte de la víctima como consecuencia de la agresión del pasado octubre.