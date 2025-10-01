Ada Colau publica un vídeo para denunciar que su barco ha sido interceptado por Israel

«Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente». Son las palabras con las que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha dirigido a sus seguidores en redes sociales a través de un vídeo publicado después de que el Ejército de Benjamín Netanyahu interceptara varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla.

En las imágenes, grabadas antes del abordaje de Israel, la ex primera edil de la ciudad condal se presenta desde el Sirius, uno de los barcos de la misión. A continuación, explica que en el momento de la difusión de ese vídeo no disponen de «acceso a teléfono ni a Internet». «Estamos absolutamente incomunicados no sabemos durante cuánto tiempo», añade.

«Por eso hacemos este vídeo, para pedirte que seas nuestra voz, que hagáis el máximo ruido posible y que presionéis a nuestros Gobiernos para que inmediatamente nos liberen y nos permitan abrir el corredeor humanitario con Gaza», agrega.

El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a tres millas náuticas de distancia.

Poco antes, el Ejército israelí ha emitido una advertencia radiofónica en la que pedía a los tripulantes que cambiaran el rumbo de su navegación. «Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos», ha advertido Tel Aviv en un mensaje radiofónico retransmitido desde la distancia.

Sin embargo, la organización ha respondido desde uno de sus barcos que su misión es «pacífica y está protegida por la ley». «El Gobierno de ocupación israelí intentó intimidar a nuestra flotilla por radio, amenazando con detener y confiscar nuestras embarcaciones si continuábamos hacia Gaza».

«Somos una misión humanitaria pacífica y no violenta. Nuestro viaje es legal según el derecho internacional, y cualquier intento de obstruirnos no lo es. Llevamos comida, ayuda, filtros de agua, muletas y leche de fórmula para bebés a personas que han estado muriendo de hambre».