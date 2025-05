Mazón critica en Barcelona el concierto económico para Cataluña y advierte: «No es viable. Es 'fake'»

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), ha advertido este miércoles desde Barcelona que la propuesta de «financiación singular» para la Generalitat de Cataluña, pactada entre el PSC y ERC, con el visto bueno del PSOE, es «un 'fake'». Para Mazón, que considera que si se acaba aprobando este sistema similar al foral vasco y navarro sería «un error» para España, la iniciativa es un juego de engaños de ERC y los socialistas que hacen ver que se aprobará algo que «no es viable». El 'president', además, ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso en su decisión de no acudir a la reunión con el presidente del Gobierno y ha reclamado para Valencia la próxima edición de la Copa del América, el mismo día que Barcelona renunciaba.

Mazón ha protagonizado el coloquio de presidentes autonómicos que organiza el Círculo Ecuestre de la capital catalana celebrado este miércoles con una defensa de la colaboración entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, el Corredor del Mediterráneo y una red de trenes que no sea radial, con epicentro en Madrid. Y ha defendido que bajando impuestos y fomentando la economía se aumentan las arcas públicas para destinar a los servicios sociales. Pero se ha mostrado firme en su oposición al sistema de concierto económico propuesto por Salvador Illa (PSC), presidente de la Generalitat de Cataluña, lo que supondría que el resto de comunidades de régimen común dispondrían de menos recursos para los servicios básicos.

«Es un error para Cataluña y para España [la propuesta de financiación singular de Illa], pero que me lo expliquen, ¿de qué va? ¿De gestionar el 100% de los impuestos? Eso es la independencia real», ha señalado el presidente valenciano a preguntas del moderador del encuentro y de los asistentes. Mazón ha añadido que si una administración recauda todos los impuestos se convierte en «independiente de facto» y se ha preguntado si Cataluña, en caso de aprobarse el nuevo modelo en esta línea, no se beneficiará de «la política de escala y común» por sus relaciones con otras autonomías, como la valenciana cuyo principal cliente es Cataluña.

Así, ha insistido en que, desde su punto de vista, es un error «querer jugar una ventaja concreta de un día determinado», porque ahora el balance es negativo respecto al conjunto de España. «No se acabará nunca. Hay ciclos de las balanzas que a veces van bien y a veces, mal», ha recordado. Y ha añadido que, en cualquier caso, cree que «todo es humo». Lo ha concretado de esta manera: «Estoy criticando algo que no conocemos al detalle. ERC se deja engañar sabiendo que el PSOE la quiere engañar, [la propuesta] no es viable. Pero [la hacen] para que los votantes no se rebelen. Así nos tienen engañados. Creo que es un 'fake'».

Aunque no ha explicitado que lo mejor para la Comunidad Valenciana es ir de la mano con Illa para defender ante el Gobierno de España que las dos regiones están mal financiadas, sí ha dejado claro que «la financiación [autonómica] no es una batalla de esgrima entre presidentes autonómicos como si esto fuera la bolsa o gran hermano» y ha pedido cordura para llevar a cabo una reforma que iguale a todos los ciudadanos a la hora del coste de los servicios básicos, que ha concretado en educación, sanidad y, sobre todo, dependencia.

«¿Si cruzamos el Ebro tenemos menos derechos?»

Además, Mazón se ha mostrado totalmente en contra de la idea que tienen los partidos independentistas y el PSC de «acabar con la soberanía fiscal de las otras autonomías». El presidente valenciano ha criticado que los mismos que quieren el cupo y limitar la solidaridad, esta la condicionen a que las autonomías receptoras suban o bajen impuestos a voluntad de Cataluña. «Quiere un cupo y practicará la solidaridad en función de si el resto sube o baja impuestos, ¿perdón? ¿Ustedes que piden su autonomía y hasta la independencia no tienen respeto? ¿Me va a usted a condicionar desde una comunidad igual que la mía lo que tengo que hacer yo con mis impuestos? Si no respeta mi soberanía no espere que yo respete la suya. ¿Si cruzamos el Ebro tenemos menos derechos?», ha añadido.

Por otro lado, al margen de reclamar la Copa del América para Valencia, ciudad que ya celebró la competición en dos ocasiones, el líder del PP en la Comunidad Valenciana ha respaldado por completo a la presidenta de la Comunidad de Madrid por rechazar la reunión con Pedro Sánchez, a pesar de que no ha sido una decisión compartida con Génova. «A mí, el Gobierno de España no me llama como a ella. Isabel tiene toda mi empatía. Se han pasado de castaño oscuro. Toda regla tiene su excepción, la vejación institucional es un límite. Algún día habrá que decir 'stop'. Isabel Díaz Ayuso tiene todo mi apoyo y toda mi compresión. Es evidente lo que está pasando», ha dicho.