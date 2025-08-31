La flotilla hacia Gaza regresa a Barcelona por mal tiempo

La previsión de mal tiempo, con la entrada de viento de tramontana del golfo de León, ha enturbiado la salida de la flotilla solidaria hacia Gaza que partió este mediodía del Puerto de Barcelona.

Según han confirmado fuentes conocedoras a este diario, varias de las embarcaciones, entre las que estaba, por ejemplo, el Bribón capitaneado por el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas, tuvieron que regresar al puerto de la ciudad condal, con la previsión de salir al día siguiente si el tiempo lo permite.

También el Family, de bandera portuguesa y en el que se vio embarcar a la exalcaldesa Ada Colau y a la activista Greta Thunberg, habría tenido que regresar a Barcelona a pasar la noche, según fuentes conocedoras. Otros barcos de la flotilla, compuesta por unos 20 navíos, habrían realizado la misma ruta. Partieron rumbo norte entre las 15 y las 17 horas, para, superada la costa de Badalona, tener que regresar a puerto.

Las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla atracadas en el Molll de la Fusta empezaron a salir del Puerto de Barcelona rumbo a Gaza este domingo a las 15.30 horas. Progresivamente, hasta 20 barcos han zarapado con más de 300 personas, entre las que se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de la capital catalana Ada Colau.

Los barcos han terminado de salir sobre las 16.15 horas ante unas 5.000 personas -según cifras municipales-, que han acompañado a la flotilla en su partida después de una mañana en la que el Moll de la Fusta ha acogido actuaciones musicales y discursos de diferentes activistas y entidades.

«La causa palestina es la causa de la humanidad», ha afirmado Colau en declaraciones a la prensa, al tiempo que se ha mostrado orgullosa de ser de Barcelona, una ciudad «que nunca falla». Por el Moll de la Fusta han pasado para mostrar su apoyo otras personalidades como el el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada de la formación morada Irene Montero.

Por su parte, la activista sueca Greta Thunberg ha afirmado en una rueda de prensa, poco antes de partir a Gaza, que cada día «más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel». Junto a otros activistas y famosos que apoyan la iniciativa, ha añadido que lo más importante no es la misión de la flotilla, sino cómo el mundo puede «estar en silencio y no responder ante la opresión a los palestinos».

En paralelo a la flotilla de Barcelona, otras han zarpado desde distintos puertos europeos para llevar toneladas de ayuda humanitaria a Gaza. El de Génova, por ejemplo, ha despachado este domingo 300.000 kilos de productos partidos hacia Oriente Próximo.