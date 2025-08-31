La flotilla hacia Gaza parte desde Barcelona: Greta Thunberg y Colau, a bordo

El Moll de la Fusta se llenó desde temprano esta mañana de banderas, pancartas y voces expectantes. A medida que avanzaba la mañana, la multitud aumentaba y se iba llenando el puerto en apoyo a la flotilla Global Sumud, una movilización internacional que busca visibilizar la situación humanitaria en Gaza y denunciar el bloqueo impuesto desde hace más de 17 años.

En total, se espera que 40 barcos -20 de los cuales han partido de Barcelona- transporten a aproximadamente 2.000 personas de 44 países para intentar romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la Franja de Gaza, una iniciativa que siempre ha fracasado por la intervención de las fuerzas israelíes antes de que los barcos se acercaran siquiera a la costa del enclave palestino.

Las primeras embarcaciones han empezado a salir del Puerto de Barcelona en Moll de la Fusta rumbo a Gaza este domingo a las 15.30, y progresivamente han ido partiendo el resto, con unos 300 activistas a bordo.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns), a bordo de uno de los barcos, estuvo presente y ha asegurado este domingo que «la causa palestina es la causa de la Humanidad». Se ha mostrado orgullosa de ser de Barcelona, porque «Barcelona nunca falla», recordando que la ciudad, cuando ella era fue alcaldesa, «fue la primera ciudad en romper relaciones con Israel».

Entre los participantes también estaba la activista sueca Greta Thunberg quien advirtió ante la multitud: «La historia aquí es cómo a la gente se le priva deliberadamente de los medios más básicos para sobrevivir. Y cómo aquellos que deberían representarnos fallan, traicionando al pueblo palestino y a todos los pueblos oprimidos. Pero esta historia también es la de un levantamiento global: cuando nuestros gobiernos fallan, la gente da un paso al frente».

Actores, cantantes y politicos mostraron su apoyo

El actor catalán Eduard Fernández ha participado en la rueda de prensa antes de la partida de los barcos para apoyar a quienes se embarcan en la flotilla y ha asegurado que no tiene «palabras para hablar de Gaza», que ha definido como un «espejo que refleja a todos, quieran o no». Junto a él han estado actor irlandés Liam Cunningham (Juego de Tronos) y el cómico y escritor irlandés Tadhg Hickey.

El actor Willy Toledo, la cantante Marina Rosell y las actrices Laia Manzanares, Nora Navas, Iria del Río y Vicky Luengo, entre otros artistas, también han dado apoyo a la flotilla ante los medios.

Además, han pasado por el Moll de la Fusta para mostrar su apoyo el presidente de ERC, Oriol Junqueras; la eurodiputada de ERC Diana Riba; la eurodiputada de Podemos Irene Montero y la secretaria general del mismo partido Podemos, Ione Belarra, entre otros. También se ha visto el diputado del PSC, Ferran Pedret.

Salida de la flotilla

Decenas de embarcaciones, de diferentes tamaños y procedencias, aguardaban la señal de partida. Algunas eran pequeñas y otras más robustas, todas con mensajes escritos en varios idiomas. En cubierta se mezclaban activistas veteranos con jóvenes voluntarios y médicos. El ambiente era una mezcla singular de festividad y solemnidad: bocinas, tambores, cánticos y consignas resonaban desde la orilla, mientras los tripulantes revisaban cabos y chalecos salvavidas.

La diversidad del público reunido reflejaba el carácter global de la iniciativa. Había familias locales, activistas internacionales y ciudadanos que agitaban banderas palestinas, europeas y de países latinoamericanos. Desde un extremo del muelle, una mujer mayor levantaba con esfuerzo una pancarta que decía: «Por los niños de Gaza». Por otro lado del puerto, un señor mayor levantaba otra que decia: «En Gaza morimos todos».

Los barcos han acabado de salir hacia las 16.15 ante unas 5.000 personas que, según cifras municipales, han acompañado a la flotilla en su partida, después de una mañana en la que el Moll de la Fusta ha acogido actuaciones musicales y discursos de diferentes activistas y entidades.