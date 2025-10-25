Suscribete a
Junts prepara a sus cargos ante la posible ruptura con Sánchez: «Vienen momentos complicados»

El partido trata de apaciguar a sus cargos municipales marcando distancias con Aliança Catalana

Ultimátum de alcaldes de Junts a Puigdemont: «O el proyecto o tú»

 

Nogueras, Puigdemont y Turull, antes de una reunión en Watrloo
Àlex Gubern

Barcelona

«Hay que estar preprados para momentos difíciles». El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha advertido este sábado a los cargos municipales de la formación de lo que está por venir, una forma de preparar a la formación ante la trascendental reunión del ... próximo lunes en Perpiñán (Francia), donde los de Puigdemont podrían decidir su ruptura completa con Pedro Sánchez.

