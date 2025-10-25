Junts prepara a sus cargos ante la posible ruptura con Sánchez: «Vienen momentos complicados»

«Hay que estar preprados para momentos difíciles». El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha advertido este sábado a los cargos municipales de la formación de lo que está por venir, una forma de preparar a la formación ante la trascendental reunión del ... próximo lunes en Perpiñán (Francia), donde los de Puigdemont podrían decidir su ruptura completa con Pedro Sánchez.

Ante los cargos locales de la formación, un flanco especialmente sensible y que se ve amenazado por la irrupción de Aliança Catalana y que en parte explica la posible decisión de desmarcarse ya del PSOE, Turull ha reconocido que el contexto es extremadamente «difícil» y que en adelante el partido tendrá que dar su «mejor versión». Aunque no ha aludido de manera directa a lo que está en juego el próximo lunes, a Turull se le ha entendido, sin que se pueda anticipar cuál es el camino por el que optará Junts.

Turull, en este contexto, ha tratado de tranquilizar a los cargos políticos de la formación, los mismos que esta semana trasladaban directamente a Carles Puigdemont su inquietud, al no sentirse amparados por un partido que ha priorizado su acción en el Congreso y la situación personal de su presidente en contraste con un Parlament donde Junts está desdibujado y unos ayuntamientos donde Alianza les pisa el terreno, tal y como informó ABC.

Al respecto, Turull ha prometido a los alcaldes aprovechar la fuerza política del partido para avanzar en aspectos como la multirrencidencia, las okupaciones o los fraudes en el padrón, precisamente aquellos temas que calan entre su electorado y de los que la Aliança de Sílvia Orriols hace bandera.

Turull, en este sentido ha reivindicado a Junts como el partido de la «centralidad», en medio de los «quieren adormecer al país y los que quieren incendiarlo todo». En la Convención Municipalista del partido celebrada en Barcelona, ha asegurado que no se puede permitir que los ciudadanos deban escoger «entre las políticas vacías» y las que aumentan el problema.

«Tampoco se puede permitir que al frente de los ayuntamientos haya fuerzas políticas, o que pretenden estar, que lo que hacen es recrearse en el problema, atizar los problemas, atizar la división, atizar el odio», ha añadido. Sin «radicalismos, sectarismos y maximalismos», ha apuntado Turull tratando de marcar distancias con Orriols.

«Quedan 19 meses para las elecciones municipales. Parece mucho tiempo, pero no es tanto. Tendremos que hacer frente a un contexto extremadamente difícil», ha alertado, y ha dicho que Junts no está para hacer discursos vacíos o buscar titulares. «Nosotros no hemos venido a incendiarlo todo para conseguir cuatro votos. Venimos a ofrecer soluciones desde el rigor», ha insistido, según informa Ep.

También ha defendido la política municipal como parte de la solución para resolver problemas, como la situación de los jóvenes y la calidad de los servicios públicos. Además, ha dicho que Cataluña «necesita gobierno, liderazgo y sentido común» y que se defienda a su lengua, sus instituciones, sus clases medias, su pasado y su derecho a decidir el futuro, en sus palabras.