Suscribete a
ABC Premium

Sánchez activa a Zapatero este fin de semana ante el órdago de Junts

Los de Puigdemont están dispuestos a hacer públicos los contenidos de las conversaciones con los socialistas en Suiza

Sánchez rescata el debate del catalán en la UE con el apoyo de Alemania tras el ultimátum de Junts

Sánchez saludando a Zapatero en Madrid
Sánchez saludando a Zapatero en Madrid Juanjo martín/efe
Joan Guirado

Joan Guirado

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una dirigente al más alto nivel de Junts resumía con una expresión muy clara, «a la desesperada», cómo estaba actuando Pedro Sánchez minutos después de conocer el inicio de las negociaciones con Alemania para el reconocimiento del catalán en la Unión Europea. ... Otro miembro de la dirección que preside Carles Puigdemont añadía que esto era «otra maniobra» y la catalogaba de «muy insuficiente». Los independentistas tachan estas muestras de «diálogo y apoyaré» de «ser siempre lo mismo». Y bromean con un «esperad de aquí al lunes»...

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app