Sánchez sobre una futura reunión con Puigdemont: «Se producirá cuando toque»

El presidente del Gobierno también se refirió a la figura de Mariano Rajoy, para defender su estrategia sobre el gasto en defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Sergio D. Arcediano

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en Bruselas para hablar sobre el empleo, la transición energética y la defensa nacional, entre otros. El presidente español recuerda a Junts que hay pactos pendientes de cumplir que «están en ... manos de otros» y abre la puerta a una futura reunión con Puigdemont: «Se producirá cuando toque».

Descarga la app