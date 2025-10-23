Suscribete a
ABC Premium

Los alcaldes de Junts fuerzan a Puigdemont a consultar a sus bases si rompe con Sánchez

Una decena de ediles se desplazaron a Waterloo y le hicieron ver que el apoyo al PSOE estaba lastrando al partido

Las quejas y el malestar interno provocan una reunión de urgencia el lunes para acelerar la decisión

Sánchez sobre una futura reunión con Puigdemont: «Se producirá cuando toque»

Puigdemont y Turull con alcaldes de Junts en Waterloo (Bélgica)
Puigdemont y Turull con alcaldes de Junts en Waterloo (Bélgica) JUNTS
Joan Guirado

Joan Guirado

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Junts no pretendía decidir sobre el futuro de su relación con Pedro Sánchez hasta el 21 de diciembre. Así lo dijo el propio secretario general del partido, Jordi Turull, hace algunos días. Pero el viaje de una decena de alcaldes importantes a Waterloo (Bélgica), ... los de las principales ciudades teniendo en cuenta que en 2023 perdieron las capitales de provincia, ha obligado a la dirección que lidera Carles Puigdemont a dar un golpe de timón radical. Acelerando así todo lo previsto a «los próximos días», con una consulta incluida a la militancia. El expresidente ha convocado a su dirección el lunes en Perpiñán (Francia) para debatir sobre la cuestión al más alto nivel. Aunque no hay que dar por hecho que ese mismo día se conozca el devenir de la relación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app