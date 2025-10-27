Suscribete a
Gastronomic Forum Barcelona, donde se cocinan las ideas de la mejor cocina del mundo

El salón se celebrará del 3 al 5 de noviembre con más de 400 empresas expositoras y la participación 72 cocineros que suman 52 estrellas Michelin

Platos representativos del recetario catalán con el robellón de protagonista en el Bar Muy Buenas

Algunos de los 72 chefs que participarán en el Gastronomic Forum Barcelona y que reunirán en el recinto de Montjuic de Fira de Barcelona hasta 52 estrellas Michelin
Algunos de los 72 chefs que participarán en el Gastronomic Forum Barcelona y que reunirán en el recinto de Montjuic de Fira de Barcelona hasta 52 estrellas Michelin ABC
Juan Carlos Valero

Juan Carlos Valero

Barcelona

A diferencia de otras cocinas, la catalana dispone de fundamentos históricos. En el año 1324 un cocinero catalán anónimo escribió el Llibre de Sent Soví, el primer recetario de la historia. La Nueva Cocina Catalana centrará el programa del Gastronomic Forum Barcelona, el salón ... del sector de la hostelería, la gastronomía y el foodservice que se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recito de Montjuic de Fira de Barcelona.

