Platos representativos del recetario catalán con el robellón de protagonista en el Bar Muy Buenas

El modernista local del Raval arranca con los níscalos su primera quincena con cinco propuestas gastronómicas que tienen este ingrediente otoñal

Grupo Confitería recupera para el Born el legado del centenario Mundial Bar

Entrar en Bar Muy Buenas supone un viaje a la Barcelona modernista de 1928, año de su fundación
Barcelona

Con ajo, perejil y panceta ibérica; con filetes finos de carne de ternera al estilo fricandó; en canelón XXL de rustido con crema de robellones y foie; en arroz de montaña con butifarra e incluso en un toque dulce para postre, a base de compota ... de manzana al horno con helado de ratafía y toffee de robellones… En el Bar Muy Buenas, de la calle del Carme, 63, en el corazón del Raval, se puede disfrutar hasta el 2 de noviembre de hasta cinco propuestas con el más popular de los hongos que reina en el recetario catalán en su primera quincena gastronómica, una iniciativa del Grupo Confitería al que pertenece el establecimiento y que cada mes tendrá de protagonista un producto de temporada en sus sugerencias.

