Garriga defiende que Vox no retrocederá ante el «islamizquierdismo»

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado este miércoles desde Sabadell (Barcelona) que su partido no retrocederá ante las amenazas del «islamizquierdismo» promovido, desde su punto de vista, por las políticas del PSOE y con la ... colaboración del PP y de los partidos independentistas. Garriga ha hecho estas declaraciones tras un enfrentamiento entre seguidores de Vox y un grupo de autodenominados antifascistas.

«No nos van a intimidar ni las piedras de los islamistas ni las piedras de la extrema izquierda. No vamos a dar ni un solo paso atrás», ha señalado Garriga en declaraciones a los medios, informa Ep. El líder de Vox en la comunidad ha lamentado que 48 horas después de otro enfrentamiento que impidió la iniciativa de Vox, surgido tras una manifestación promovida por su partido para señalar que un centro escolar de la ciudad imparte clases en árabe, no ha habido «ni una sola condena» del resto de grupos políticos.

Por ello, ha acusado el resto de partido de ser cómplices del lanzamiento de piedras, huevos y botellas a los simpatizantes de Vox; y ha asegurado que no cambiarán «ni un ápice» su discurso para defender lo que, a su juicio, comparten con la mayoría de españoles. «Que quien quiera lengua árabe, cultura marroquí, menús halal, burkas o burkinis, que se largue a Marruecos o se largue a Argelia, pero en España no lo vamos a tolerar», ha añadido.

Garriga ha encabezado una concentración, este miércoles por la tarde, para protestar contra las clases de árabe. En frente, separados por los Mossos d'Esquadra para evitar llegar a las manos, se ha manifestado otro grupo convocado por la Plataforma Antifascista de Sabadell, cuyo portavoz, Joan Casas ha criticado el «programa político racista» de Vox y ha defendido las clases en árabe como herramienta de inclusión: «Aprender lengua y cultura árabes no es una amenaza, es una herramienta de inclusión, respeto y conocimiento mutuo que enriquece a la sociedad».