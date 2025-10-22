Suscribete a
ABC Premium

Garriga defiende que Vox no retrocederá ante el «islamizquierdismo»

Incidentes en una concentración en la que participa el líder de la formación en Cataluña en contra de las clases de lengua árabe en un colegio de la población

Desciende el número de alumnos catalanes que se inscriben en lengua árabe

Ignacio Garriga, hoy en Sabadell, durante la concentración y los altercados
Ignacio Garriga, hoy en Sabadell, durante la concentración y los altercados Efe

D. T.

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado este miércoles desde Sabadell (Barcelona) que su partido no retrocederá ante las amenazas del «islamizquierdismo» promovido, desde su punto de vista, por las políticas del PSOE y con la ... colaboración del PP y de los partidos independentistas. Garriga ha hecho estas declaraciones tras un enfrentamiento entre seguidores de Vox y un grupo de autodenominados antifascistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app