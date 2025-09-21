Las fuertes lluvias en Cataluña obligan a evacuar a 27 personas de un funicular, cortar carreteras y suspender vuelos

Las fuertes lluvias que están azotando Cataluña este domingo han obligado a cortar la carretera a BP-1121 en Marganell y B-122 en Terrassa (Barcelona), así como la línea R5 de Ferrocarril entre Monistrol de Montserrat y Castellbell y Vilar por la caída de un árbol sobre la catenaria y otro que ha tocado un vagón.

Así, el cuerpo de bomberos ha tenido que evacuar a 27 personas de la estación superior del Funicular de Sant Joan de Montserrat (Barcelona), de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), que no podían bajar por obstáculos en la vía.

Por su parte, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha pedido prudencia en la AP-7 en el tramo entre Castellbisbal y Castellví de Rosanes (Barcelona) por visibilidad muy reducida, mientras que la B-122 está cortada unos 7 kilómetros desde las 17.15 horas, mientras que la BP-1121 lo está 0,5 kilómetros desde las 15.10 horas.

Por otro lado, los vuelos operados por la compañía Vueling entre Barcelona y Santander de este domingo han sido cancelados por la meteorología adversa. Según informa en su cuenta de 'X' la Asociación de Amigos de Parayas, los vuelos afectados han sido el VY1592 y el VY1593.

Además, la línea R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) se ha mantenido cortada desde las 17:30 hasta las 20:30 horas entre las estaciones de Monistrol de Montserrat y Castellbell i el Vilar (Barcelona). El servicio de trenes ya se ha normalizado y todos los trenes circulan en su horario habitual.

Protección Civil pide precaución

La jefa del servicio de gestión de emergencias de Protección Civil, Montse Font, ha alertado de que «aún quedan horas» de tormentas en Cataluña, hasta la madrugada, y ha pedido precaución, responsabilidad y evitar desplazamientos, este domingo por la tarde en rueda de prensa.

Ha puntualizado que el 112 ha recibido más de 200 llamadas por desprendimientos y otros incidentes, aunque no se han registrado heridos graves.

Además, ha afirmado que Agents Rurals está trabajando en controlar ríos, rieras y torrentes en zonas inundables, controlando y cortando los accesos que podrían llevar problemas.

Por su lado, el jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha explicado que el cuerpo de Bombers ha hecho unos 60 servicios durante el episodio de lluvias, sobre todo en la zona de Montserrat (Barcelona), y ha dicho que aún quedan grupos de excursionistas por evacuar.

«La situación puede cambiar muy rápidamente», ha añadido López, por lo que ha alertado de que lo que parece una situación segura se puede complicar.