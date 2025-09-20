Alerta amarilla por tormentas en Burgos, León, Palencia y Soria La Aemet advierte de que se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa a partir de las 14.00 horas el aviso amarillo por el riesgo de que se produzcan tormentas, acompañadas de fuertes chubascos, en puntos de Burgos, León, Palencia y Soria.

Según ha advertido la Aemet, en los puntos que se encuentran en alerta se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En concreto los avisos estarán activados desde mediodía y hasta la medianoche, en la Cordillera Cantábrica de León y Palencia, así como en el Condado de Treviño (Burgos) y en la Ibérica de Burgos y Soria.

Noticia Relacionada Una tromba de agua obliga a cortar calles y provoca inundaciones en Valladolid En los primeros minutos de la tormenta la Policía Municipal acumuló hasta una treinta de avisos

Este viernes las tormentas descargaron con fuerza en puntos de la Comunidad como Valladolid. En la capital del Pisuerga la fuerte tromba dejó una precipitación acumulada de 16 litros por metro cuadrado durante media hora, la máxima del país, recoge Ep, muy por encima del segundo de los registros, en El Maíllo (Salamanca) con 3,6 litros por metro cuadrado.

Esto provocó una treintena de avisos a la Policía Municipal y al 1-1-2 en los primeros minutos. A ellos se suman los gestionados por Bomberos y las más de treinta emergencias que llegaron al 1-1-2, la mayoría por obstáculos en la calzada y por «otros peligros» a la hora de circular, principalmente balsas de agua y ramas.