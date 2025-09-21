Encuentran un muerto en el río Bitlles (Barcelona) durante la búsqueda de los dos desaparecidos por las fuertes lluvias

Súria durante las precipitaciones provocadas por el temporal en la provincia de Barcelona,

Los Bombers de la Generalitat han informado del hallazgo de un cuerpo durante la búsqueda en el río de Bitlles de las dos personas desaparecidas en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) que viajaban en un coche arrastrado por el agua debido a las fuertes lluvias. Sin embargo, se desconoce si se trata de una de ellas o de una víctima de otro siniestro.

#Bomberscat hem trobat un cos durant la recerca al riu de Bitlles, a Sant Pere. Cal investigar si es tracta d'una de les persones relacionades amb la recerca en marxa (avís 18.32 h) o d'una víctima d'un altre sinistre



El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat, José Luís López, ha explicado antes en declaraciones a la prensa que un vehículo, con dos personas en su interior, ha sido arrastrado por el agua debido a las fuertes lluvias: «Estamos haciendo un despliegue importante de investigación de estas dos personas».

López ha informado de que el vehículo ha sido localizado sin pasajeros, por lo que se está buscando a estas dos personas: «Puede haber indicios importantes de que había dos personas, que es justamente el escenario que queríamos evitar».

Piden evitar acercarse a rieras y torrentes

El jefe de guardia de Bombers de la Generalitat también ha puntualizado que Bombers lleva más de 300 servicios durante todo el episodio de lluvias, la mayoría concentrados en el área metropolitana norte y sur, sobre todo inundaciones y árboles caídos.

Además, ha pedido evitar acercarse a rieras y torrentes porque las crecidas «pueden ser muy importantes».