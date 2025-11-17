Suscribete a
Los forenses determinan que Jordi Pujol «no está en condiciones» para comparecer en el juicio

Ahora será la Audiencia Nacional la que determinará si sobresee o no la causa contra el expresidente catalán

El tribunal estudiará el estado de salud de Pujol el lunes para ver si le exime del juicio que arranca ese día

Jordi Pujol, durante la presentación de un libro en Barcelona, en noviembre de 2024
Jordi Pujol, durante la presentación de un libro en Barcelona, en noviembre de 2024 EFE

Elena Burés y Javier Lillo

Barcelona

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Cataluña que han examinado a Jordi Pujol han determinado que «no se encuentra en condiciones físicas» ni psicológicas para asistir a las sesiones del juicio en la Audiencia Nacional, tal y como ha avanzado 'El Periódico' ... y han confirmado a ABC fuentes jurídicas. Este lunes, el tribunal que lo juzgará a partir del 24 de noviembre, ha acordado que, antes del inicio de la vista, el expresidente de la Generalitat comparezca por videoconferencia, junto a los médicos que lo han explorado, para decidir si debe afrontar o no el proceso, y, en tal caso, cómo. Si a distancia, o desde la sede del tribunal, en Madrid.

