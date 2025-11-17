Los forenses determinan que Jordi Pujol «no está en condiciones» para comparecer en el juicio

Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Cataluña que han examinado a Jordi Pujol han determinado que «no se encuentra en condiciones físicas» ni psicológicas para asistir a las sesiones del juicio en la Audiencia Nacional, tal y como ha avanzado 'El Periódico' ... y han confirmado a ABC fuentes jurídicas. Este lunes, el tribunal que lo juzgará a partir del 24 de noviembre, ha acordado que, antes del inicio de la vista, el expresidente de la Generalitat comparezca por videoconferencia, junto a los médicos que lo han explorado, para decidir si debe afrontar o no el proceso, y, en tal caso, cómo. Si a distancia, o desde la sede del tribunal, en Madrid.

Fue tras la petición de su defensa, que ejerce el penalista Cristóbal Martell, como la semana pasada los forenses exploraron a Pujol, de 95 años, que desde el sábado permanece ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona a causa de una neumonía. Esta mañana, uno de sus hijos, Oriol, informó que el estado de salud del 'expresident' era estable, y que la previsión era que recibiese el alta en 4 o 5 días.

Fue hace un mes cuando su abogado presentó dos informes ante el tribunal en los que solicitaba valorar la capacidad de Pujol de ser juzgado y defenderse, por su estado de salud, y también para que, en caso de que los forenses determinasen que sí tienen dicha capacidad, pudiese seguir las sesiones de forma telemática, desde la capital catalana. Cabe recordar que, quien estuviera al frente del Gobierno catalán durante más de dos décadas, tiene ahora 95 años, y en septiembre de 2022 sufrió un ictus del que se recuperó favorablemente. Su avanzada edad y su estado de salud pueden afectar a la forma en que afronte el «rol dialéctico de su defensa», y por eso ahora será el tribunal el que tendrá que tomar una decisión, en base a los dictámenes médicos.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Jordi Pujol nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo. En su escrito de defensa, el patriarca del clan esgrimió que el dinero oculto en Andorra durante 30 años –hasta la confesión– no guardaba relación con sus funciones como presidente de la Generalitat (1980-2003), sino que provenía de su padre, Florenci, y que lo mantuvo en el extranjero por la «preocupación» y «profunda inquietud» que le generaba su carrera política, y así poder «asegurar y garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos». El argumento no convenció a la Sala, que confirmó el procesamiento, no solo del patriarca, sino de su mujer y sus siete hijos. Aunque, en 2021, el juez Santiago Pedraz ya archivó, por motivos de salud, la causa contra Marta Ferrusola, que falleció en 2024.

Fue en julio de 2014, un viernes a última hora de la tarde, cuando el 'expresident' confesó a través de un escueto comunicado que, durante 30 años, mantuvo oculta en paraísos fiscales una fortuna cuyo origen situaba en una herencia de su padre. Más década después, a sus 95 años, Pujol y sus siete hijos aún se encuentran a la espera de sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional, acusados de integrar una organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El primogénito del clan es al que mayor pena de prisión se enfrenta. Anticorrupción pide para Jordi Pujol Ferrusola 29 años de cárcel. Según las pesquisas, era el encargado de manejar las cuentas de Andorra y de dar instrucciones a los gestores bancarios sobre qué hacer con cada una de las cuentas del clan familiar.