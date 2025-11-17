Suscribete a
El tribunal estudiará el estado de salud de Pujol el lunes para ver si le exime del juicio que arranca ese día

El expresidente de Cataluña, de 95 años, ha sido hospitalizado por una neumonía este fin de semana

Jordi Pujol pide a la Audiencia Nacional que «valore su capacidad» para someterse a juicio

Jordi Pujol Soley, expresidente de la Generalitat de Cataluña
Jordi Pujol Soley, expresidente de la Generalitat de Cataluña EFE
Carmen Lucas-Torres

El tribunal que tiene previsto juzgar a partir del lunes a Jordi Pujol Soley y a sus hijos como miembros de una presunta organización criminal enriquecida por la corrupción escuchará justo antes de iniciarse las vistas al expresidente catalán y a los médicos forenses que ... han emitido un informe sobre su estado de salud.

