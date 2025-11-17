El tribunal estudiará el estado de salud de Pujol el lunes para ver si le exime del juicio que arranca ese día

El tribunal que tiene previsto juzgar a partir del lunes a Jordi Pujol Soley y a sus hijos como miembros de una presunta organización criminal enriquecida por la corrupción escuchará justo antes de iniciarse las vistas al expresidente catalán y a los médicos forenses que ... han emitido un informe sobre su estado de salud.

Pujol Soley (95 años) ha sido hospitalizado este fin de semana por una neumonía en Barcelona. Hace un mes, su defensa ya solicitó a la Audiencia Nacional que se valorase su estado de salud para ver si estaba en condiciones de someterse a un juicio, así como solicitó que se le permitiera, en caso de ser juzgado, participar en las sesiones por videoconferencia.

El próximo lunes, 'in extremis', poco antes de comenzar el juicio, la Audiencia Nacional decidirá si exime al histórico de Convergència Democrática de Cataluña (CDC) del juicio por la causa iniciada contra él hace más de 13 años y en la que la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para él. La Audiencia Nacional ya decidió archivar la causa para Marta Ferrusola, esposa de Pujol, en 2021 por motivos de salud. Falleció en junio de 2024.

Anticorrupción considera que Pujol Soley favoreció "a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la Administración pública catalana" y que creó un sistema clientelar extendido durante décadas.

Para su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, la Fiscalía solicita hasta 29 años de prisión. Le consideran el líder del 'clan' o de la organización criminal familiar. En 2020, el juez José De la Mata propuso juzgar a la familia Pujol como una "organización criminal enriquecida por la corrupción", procediendo contra Pujol, su esposa y sus siete hijos, además de contra distintos empresarios. Un total de 18 personas. En aquél momento en que titular del Juzgado Central de Instrucción 5 puso fin a la investigación consideró que los hechos por los que se investigó a Pujol y sus hijos eran constitutivos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Son los delitos por los que se les sigue acusando.

"Patrimonio desmedido"

De la Mata consideró acreditado que la familia Pujol se aprovechó de su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios para "aculumar un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas" coincidiendo con el tiempo en que Pujol Soley ocupó la presidencia de la Generalitat, al frente de la que estuvo entre 1980 y 2003.

En junio de 2021, el juez Santiago Pedraz abrió juicio contra Pujol y sus hijos y descartó que el expresidente evitara el banquillo, como solicitó la Abogacía del Estado, dejando fuera de su acusación al patriarca. En la investigación se intentó aclarar la procedencia de la fortuna familiar oculta en Andorra que, según los investigadores se habría conseguido gracias a prácticas corruptas y que, según el propio Pujol, sería el resultado de una herencia de su padre, el 'abuelo Florenci'.