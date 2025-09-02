La Fiscalía pide citar a uno de los investigados del caso Jubany tras el positivo de la prueba de ADN

Nuevo giro en la investigación del crimen de Helena Jubany, la joven de 27 fallecida en Sabadell tras presuntamente ser arrojada desde una azotea al patio de luces de un bloque de esta localidad en diciembre de 2001 por varios sospechosos, todos de su círculo de amigos, pertenecientes a un centro excursionista.

Tras descartarse la tesis inicial del suicidio y tras una cuestionada instrucción, el caso se sobreseyó por primera vez en 2005. Solo la perseverancia de su familia y de su abogado, Benet Salellas, consiguieron reabrir el caso y que, más de dos décadas después, se siga investigando.

En este sentido, y como novedad, después de haber recibido los informes de ampliación de las pruebas biológicas de ADN solicitadas por la Fiscalía Provincial de Barcelona, y dado el resultado positivo de las mismas, el ministerio público ha pedido que se cite ante el juzgado a uno de los investigados en el caso. Del mismo modo, la Fiscalía ha pedido que se reabra el procedimiento para una investigada sobre la que la causa estaba archivada, para la práctica de cotejo de su perfil genético.

Fue en mayo cuando la juez del caso ordenó la obtención de ADN de aquellos que en algún momento fueron investigados por el crimen. Santiago Laiglesia -imputado y principal sospechoso-, Xavier Jiménez -también investigado- y Montserrat Careta, que se suicidó en 2002 estando en prisión preventiva y que en el momento del crimen era pareja de Laiglesia. También para Ana Echaguibel, que llegó a estar en prisión preventiva pero fue liberada por falta de pruebas, y para quien la causa prescribirá definitivamente este 7 de octubre.

La pretensión de la juez, obtener muestras para poder así compararlas con el material genético localizado en el jersey de la víctima cuando la mataron, y en el que ya se habían encontrado restos biológicos del principal sospechoso, Santiago Laiglesia. La muestra de Careta se obtuvo a partir de su tráquea, que se conservó en formol al practicársele la autopsia al fallecer.

La familia ya contaba con el informe de una genetista de la Universidad Autónoma de Barcelona, Gemma Marfany, que probó hace un año la presencia de muestras de Laiglesia en el jersey, pero necesitaba una prueba forense que así lo corroborase. Es lo que certificó la unidad científica de la Policía Nacional, empleando técnicas novedosas del FBI.

