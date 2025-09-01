Suscribete a
«ERC siembra, el PSC recoge»: la financiación a medida arranca con la fiscalidad

Illa engrasa su relación con los republicanos al dar más músculo a la ATC

El Gobierno ultima su propuesta para la financiación autonómica

El Gobierno ultima su propuesta para la financiación autonómica

Oriol Junqueras, en una comparecencia en la sede de ERC
Oriol Junqueras, en una comparecencia en la sede de ERC efe
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Barcelona

La relación entre el PSC y ERC ha pasado por muchos altibajos en los últimos años: desde la quiebra de los años del 'procés' al tripartito de facto de la nueva etapa con Salvador Illa como presidente. «La relación es de confianza», admiten fuentes ... republicanas de puertas adentro, una valoración positiva que el propio 'president' ha trasladado públicamente. Acuerdos como el traspaso de Rodalies o la ampliación de El Prat –la cuestión de la gobernanza del aeropuerto comenzará ahora a abordarse– son asuntos en los que, en la práctica, los negociadores de ERC han trabajado codo con codo con los de la consejería de Territorio, apretando cuando fue necesario, asumiendo posiciones pragmáticas cuando se requería para desencallar el pacto.

