«ERC siembra, el PSC recoge»: la financiación a medida arranca con la fiscalidad

La relación entre el PSC y ERC ha pasado por muchos altibajos en los últimos años: desde la quiebra de los años del 'procés' al tripartito de facto de la nueva etapa con Salvador Illa como presidente. «La relación es de confianza», admiten fuentes ... republicanas de puertas adentro, una valoración positiva que el propio 'president' ha trasladado públicamente. Acuerdos como el traspaso de Rodalies o la ampliación de El Prat –la cuestión de la gobernanza del aeropuerto comenzará ahora a abordarse– son asuntos en los que, en la práctica, los negociadores de ERC han trabajado codo con codo con los de la consejería de Territorio, apretando cuando fue necesario, asumiendo posiciones pragmáticas cuando se requería para desencallar el pacto.

«ERC siembra, el PSC recoge», resumen los republicanos para explicar como, en El Prat o en Rodalies, o en los próximos meses con el modelo de financiación, ambos partidos reman en la misma dirección: «Sabemos que eso tiene un coste, porque implica llegar a acuerdos, ceder si es necesario, lo que supone una oportunidad para que Junts nos acuse de todo. Bien, lo asumimos».

El asunto clave que va a ventilarse los próximos meses es el de la financiación, donde el proceso discurre en dos planos con ritmos diferentes: el de las medidas que va adoptando la Generalitat para cumplir con lo acordado, y el que atañe al Gobierno, donde los republicanos advierten de que hay atasco, señalando que sin avances no habrá PGE.

En el caso de la parte catalana, el Govern Illa va cumpliendo con su parte, lo que se centra en el fortalecimiento de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para que cumpla con el objetivo de recaudar todos los tributos en Cataluña –lo que se aprobó en el primera reunión del Ejecutivo del curso–, así como el Plan Director que regirá su actuación, encargado a la consultora Minsait, del grupo Indra. Dicho plan anticipa las necesidades de personal, oficinas físicas, sistemas de información y datos y fija 2028, más allá del plazo iniciado acordado con ERC, como meta final para su plena funcionalidad.

Hay varios estadios antes de que la ATC pueda sustituir por completo a su par estatal. En la campaña de la Renta 2025 (año 2026) la ATC prestará asistencia a los solicitantes de cita previa, para al año siguiente asumir por completo esta función. En 2026 habrá que contratar a 400 personas de forma temporal, y otras 700 en el siguiente. En paralelo, en 2026 la identidad corporativa de la ATC debería estar presente en toda la documentación y dar acceso al servicio a través del sistema de identificación de la Generalitat idCat Móvil. En el tercer estadio de esta primera fase, la ATC tendrá que contratar más personal con carácter estructural y abrir más oficinas.