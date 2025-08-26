La Generalitat da un paso más hacia la autonomía fiscal de la Hacienda catalana

No es la definición de la financiación singular que pactó (y exige) ERC, pero sí un paso más en esa dirección, en concreto hacia la plena capacidad recaudatoria de la Generalitat de Cataluña. Como acordaron a finales de julio los republicanos con la Consejería de ... Economía y Finanzas catalana, el primer Consell Executiu tras las vacaciones aprobará el decreto de modificación del orden jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con objeto de que gane músculo de cara a las progresiva adquisición de personal y competencias prevista para los próximos años.

La principal modificación es la que otorgará a la ATC plena autonomía en materia de gestión de personal, negociación colectiva y organización interna, lo que le permitirá, entre otras atribuciones, acometer las contrataciones necesarias para dotarla de los medios humanos que requerirán sus nuevas funciones. Entre estas, por ejemplo, la contratación de personal informático especializado, del que la ATC carece, frente a la dotación de 1.500 de la agencia estatal, tal y como desde el propio Govern se señaló.

De manera específica, se habilitará la creación de nuevos cuerpos de funcionarios tributarios con perfiles profesionales ajustados «a las necesidades reales de la agencia». se crearán dos nuevos cuerpos: el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria. Estas dos nuevas categorías, junto al contrato programa que regirá el funcionamiento interno de la ATC deberán ser aprobados posteriormente en el Parlament.

El progresivo despliegue de la ATC –más personal, más oficinas físicas, control de los sistemas de información y los datos de los contribuyentes...– está recogido en el Plan Director que fija «el objetivo de que en el futuro [la ATC] acabe asumiendo la recaudación de todos los tributos, empezando por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas». El calendario pactado es que la ATC esté funcionando a pleno rendimiento en 2028, dos años después de lo acordado de inicio con ERC, que ha asumido este plazo más realista.

Aunque los republicanos aceptaron esa ampliación de plazo, siguen advirtiendo de que sin concreciones en la «financiación singular», objetivo último, no habrá negociación para los próximos Presupuestos Generales del Estado. Al respecto, ayer mismo, la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, trataba de serenar los ánimos, asegurando que el sistema de financiación singular «es complicado, es complejo, tiene sus complejidades y seguramente requerirá de más tiempo». Desde el PSC se enmarca ese proceso en un cuadro de estabilidad para la legislatura: la singularidad, vino a decir Moret, dependerá de cómo se desarrolle el curso.