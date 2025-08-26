Suscribete a
La Generalitat da un paso más hacia la autonomía fiscal de la Hacienda catalana

Habilita a la Agencia Tributaria autonómica para que aumente personal

Los inspectores de Hacienda denuncian el traslado de plantilla a la Agencia Tributaria catalana

Sede de la Agencia Tributaria de Cataluña
Sede de la Agencia Tributaria de Cataluña pep dalmau
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Barcelona

No es la definición de la financiación singular que pactó (y exige) ERC, pero sí un paso más en esa dirección, en concreto hacia la plena capacidad recaudatoria de la Generalitat de Cataluña. Como acordaron a finales de julio los republicanos con la Consejería de ... Economía y Finanzas catalana, el primer Consell Executiu tras las vacaciones aprobará el decreto de modificación del orden jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con objeto de que gane músculo de cara a las progresiva adquisición de personal y competencias prevista para los próximos años.

