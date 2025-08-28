La Generalitat refinancia con seis entidades 3.500 millones de deuda del FLA gracias a los mejores tipos

Salvador Illa, con la consejera de Economía, Alícia Romero, en la reunión del Govern del día 26

Paso a paso, la Generalitat de Cataluña va normalizando su situación financiera, durante los últimos lustros completamente dependiente del socorro del Estado. En este sentido, y gracia a la autorización del Gobierno, el Ejecutivo catalán ha completado con éxito el proceso de refinanciación parcial del préstamo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2023 a un tipo de interés inferior al vigente.

«Concretamente, entre los meses de mayo y julio ha recibido ofertas de entidades financieras por un importe superior al solicitado y ha formalizado un total de siete préstamos con seis entidades españolas, que han servido para refinanciar hasta 3.500 millones del FLA 2023», apunta la consejería de Economía, que cifra en casi 130 millones el ahorro para las arcas de la administración catalana..

Fue el pasado mes de mayo, cuando Consejo de Ministros autorizó a la Generalitat a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 3.500 millones de euros. «La formalización de estas nuevas operaciones permite, por un lado, diversificar las fuentes de financiación de la Generalitat y, de la otra, aprovechar la bajada de los tipos de interés respecto a los máximos del 2023 y obtener así un ahorro financiero», sostiene el Govern. Hacía 13 años que la Generalitat no se dirigía al sector privado para obtener préstamos a largo plazo.

La Generalitat da cuenta de que el tipo medio de los nuevos préstamos formalizados es de 2,951%, y supone una reducción en el coste del endeudamiento de 54,6 puntos básicos respecto al del préstamo FLA 2023, que era 3,497%.

La operación supone un cierto alivio para las arcas de la Generalitat, que a cierre de 2024 sumaba una deuda pública de 89.035 millones de euros, un 29,7% de su PIB, únicamente superada en deuda por cápita por la Comunidad Valenciana y Murcia. Únicamente en intereses, la Generalitat pagó 1.697 millones en 2024.