El Gobierno ultima su propuesta para la financiación autonómica

Hacienda trabaja con el horizonte de lanzar la reforma en estas próximas semanas para exprimir sus opciones de sacar adelante los Presupuestos

El modelo asegurará financiación a las atribuciones extra que asume Cataluña

«ERC siembra, el PSC recoge»: la financiación a medida arranca con la fiscalidad

María Jesús Montero y Salvador Illa
Bruno Pérez y Àlex Gubern

Madrid

La financiación autonómica será el gran asunto político del próximo otoño. El Gobierno pretende presentar su propuesta de reforma del actual modelo de financiación en cuestión de semanas, según informan fuentes políticas y ABC ha podido confirmar en fuentes gubernamentales, y de hecho estas mismas ... fuentes aseguran que el Ministerio de Hacienda trabaja ya en dar los últimos retoques a una iniciativa que se ha hecho esperar más de 15 años pero que el devenir del contexto político ha convertido en inaplazable para el Ejecutivo.

