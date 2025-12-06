Suscribete a
ABC Premium

En Circolo Popolare se degusta Italia con las mejores vistas al Paseo de Gracia

Es el segundo restaurante que abre el grupo Big Mamma en Barcelona solo nueve meses después de inaugurar Gloria Osteria en Enrique Granados

Big Mamma abre Gloria Osteria, embajada de la gastronomía italiana en Barcelona

Hay mesas de todos los tamaños para grupos y familias, mientras en los diez ventanales se disponen las destinadas a las parejas
Hay mesas de todos los tamaños para grupos y familias, mientras en los diez ventanales se disponen las destinadas a las parejas ABC
Juan Carlos Valero

Juan Carlos Valero

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El emplazamiento de Circolo Popolare, restaurante que ha abierto sus puertas al público este viernes de la mano Big Mamma, es excepcional. Ubicado en Paseo de Gracia, 44, desde sus diez monumentales ventanales del primer piso de este privilegiado y luminoso chaflán que hace esquina ... con Consejo de Ciento, se divisa la parte más bella del gran boulevar de Barcelona por sus vistas a la denominada tríada de la discordia arquitectónica, llamada así por la diferencia de estilos de la Casa Batlló de Gaudí, la Casa Amatller, de Puig i Cadafalch y la Casa Lleó Morera, de Domènech i Montaner.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app