En Circolo Popolare se degusta Italia con las mejores vistas al Paseo de Gracia

El emplazamiento de Circolo Popolare, restaurante que ha abierto sus puertas al público este viernes de la mano Big Mamma, es excepcional. Ubicado en Paseo de Gracia, 44, desde sus diez monumentales ventanales del primer piso de este privilegiado y luminoso chaflán que hace esquina ... con Consejo de Ciento, se divisa la parte más bella del gran boulevar de Barcelona por sus vistas a la denominada tríada de la discordia arquitectónica, llamada así por la diferencia de estilos de la Casa Batlló de Gaudí, la Casa Amatller, de Puig i Cadafalch y la Casa Lleó Morera, de Domènech i Montaner.

De noche, el espectáculo en Circolo Popolare aumenta con el decorado exterior de las luces navideñas, al complementar la energía y el exuberante estilo siciliano del interior del segundo restaurante que abre en Barcelona el grupo Big Mamma solo nueve meses después del impactante Gloria Osteria. Y es que el mejor ambiente navideño del Paseo de Gracia garantiza el romanticismo en las veladas para las parejas que ocupan las mesas junto a los ventanales, vestidos de cortinas que se antojan telones que se abren al espectáculo del principal paseo barcelonés. Dentro del establecimiento también impactan las más de 10.000 botellas que cubren las pareces en teatral disposición visibles desde la calle.

Todo en Circolo Popolare es a lo grande: pizzas napolitanas de casi un metro de longitud, milanesas que se antojan orejas de elefante de 550 gramos de ternera rebozada y frita acompañada de patatas crujientes a las hierbas y espinacas salteadas y cócteles XXL, un alarde de generosidad gastronómica que se aconseja compartir entre varios comensales porque, de lo contrario se debe pedir que empaqueten la comida para llevar. Igualmente, son abundantes y variados los antipasti de la torre sagrada: 250 gramos de burrata pugliese al pesto di basilico, finas lonchas de copa, mortadela al tartufo, preciutto di Parma de 24 meses, gnocco frito y verduras marinadas.

Con un diseño obra de Studio Kiki, el restaurante incorpora el alma del sur de Italia a Barcelona para que visitarlo suponga como un viaje a la Sicilia de los años 60 en una superficie de más de 900 metros cuadrados a la que se accede a través de una escalera repleta de fotografías, cuadros e imaginería religiosa que combina con fantasía mediterránea, luces cálidas y baldosas de cerámica que recuerdan a las casas costeras y rincones llenos de objetos rescatados que cuentan historias. Entre guiños religiosos, recuerdos de Maradona (los lavabos están repletos de sus fotos), jarrones de cerámica traídos de Italia y un cielo vegetal, Circolo Popolare invita a compartir y celebrar. Cada rincón y cada objeto cuenta una historia, mientras la cocina conecta su energía y ritmo con la sala para transformar cada visita de los comensales en una auténtica experiencia sensorial italiana.

El grupo Big Mamma sirve platos caseros y por eso utiliza los mejores ingredientes procedentes de 170 productores artesanales que llegan varias veces por semana directamente de Italia. Cada producto tiene una historia, una familia y un método de elaboración que el equipo de cien personas capitaneado por el chef Daniele Tasso tratan con respeto y cariño. El resultado es una carta que celebra la riqueza de la cocina italiana en un ambiente que la hace más memorable.

Circolo Popolare es ideal para ir en familia o con amigos, puesto que disponen de mesas amplias y la comida es abundante, pensada para compartir. Nada mejor que arrancar con un cóctel como el Spice Paloma y si no se bebe alcohol, un Amaranto Sober. La cocina está disponible durante todo el día, desde las 12.30 horas hasta las 23,30. Adriana Viteri, responsable de marketing y comunicación de Big Mamma en España, comenta que el equipo del grupo está integrado por más de 2.500 personas, y que su expansión ha sido vertiginosa desde 2015, cuando inauguró el primer restaurante en París, East Mamma. Desde entonces, han abierto 32 trattorias en 8 países europeos, como Pink Mamma o su «food court» La Felicità en Paris, Carlotta en Londrès, Bel Mondo y Villa Capri en Madrid o Coccodrillo en Berlín.

Siguiendo con la comida, en Circolo Popolare la pasta es una religión. La hacen fresca cada día, a mano, con harinas italianas y siguiendo los métodos tradicionales. Los Spaghetti Alla Matriciana con salsa de tomate de Solania y guanciale crujiente es la pasta favorita del chef y la que suele romper los esquemas la Lobster Carbo, la carbonara de siempre con el twist del bogavante. Mientras, la Carbomamma, spaghetti caseros servidos en la rueda de queso pecorino Murgia con guanciale de la Toscana, causa sensación por el show de su preparación ante los comensales. Sin embargo, la que nunca falla es la Mafaldine al Tartufo, pasta fresca con trufa negra de temporada de Team Tartufi.

En cuanto a las pizzas, gracias al horno Marana de 2.000 kilos de que dispone el restaurante, si el grupo de comensales está suficientemente hambriento, la joya de la corona es la épica pizza al metro, con 80 centímetros de puro placer. Además del tamaño extra grande, se puede combinar con diferentes sabores: Eat It Like Is Hot, con un toque spicy de 'nduja y spianata picante; Zucca e Gorgonzola, un must con crema de calabaza, gorgonzola, láminas de pecorino y avellanas; o la Shuffle Truffle, con crema de trufa negra y trufa fresca de temporada.

Otras pizzas napolitanas son la Ruota di Carretto, rotundas y generosas. Entre ellas reina la Queen Rosalia con su salsa de tomate San Marzano DOP de Solania, prosciutto cotto, champiñones y aceitunas taggiasche, sin olvidar la Relax, Take It Cheesy con su combinación ultra cremosa de mozzarella, gorgonzola, caciocavallo, ricotta, Parmigiano Reggiano, irresistible. Y como no puede ser de otra forma, el colofón del festín son los postres. Mención especial para el Pistacchiomisù, una versión twisteada del tiramisú clásico con bien de pistacho; la Triple Choc, una explosión de chocolates perfecta para los más golosos; o los Profiterole alla Napoletana, rellenos de gelato casero de vainilla, bañados en chocolate de Valrhona y caramelo. Sin olvidar los helados artesanales, hechos en el restaurante cada mañana. Para los que buscan un toque aún más atrevido, el Affogato al Caffè combina gelato de vainilla con café expreso, con la opción de un chorrito de licor para un final travieso y adictivo. La mayoría de los comensales salen del restaurantes con cajas para seguir en casa el festín italiano.