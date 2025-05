BioCultura arranca en La Farga de l'Hospitalet para recordar la revolución pendiente de lo natural

Desde este jueves y hasta el 1 de junio se celebrará por primera vez BioCultura en el recinto ferial La Farga de l'Hospitalet. Con todo el recinto expositivo reservado desde hace dos meses por 400 expositores y más de 250 actividades, los organizadores del salón por excelencia de la producción ecológica y el consumo responsable confían en superar los 50.000 visitantes, merced a que el enclave es urbano y dispone de mejor comunicación en transporte público y a que el sector «bio» se presenta como una de las grandes soluciones a los problemas que asuelan a la Humanidad en estos tiempos cada vez más convulsos.

Silvio Elías, CEO de Veritas, ha calificado este martes a Ángeles Parra, presidenta de la asociación Vida Sana y directora de la feria BioCultura, como «una heroína del siglo XXI» durante la presentación de la edición de Biocultura de este año. Una rueda de prensa con un formato experiencial en la que también han participado Juan Bola y Víctor Téllez, que pusieron la nota colorida con demostraciones y visualizaciones en torno al «biohacking» que implica realizar pequeños cambios en los hábitos y comportamientos habituales, tanto en la alimentación como en otros ámbitos, con el objetivo de mejorar aspectos como la función cognitiva, la salud física, el control de peso, obtener un sueño reparador, etcétera.

«De alguna manera, el 'biohacking' reivindica todo aquello en lo que venimos incidiendo desde BioCultura desde hace 40 años», ha dicho Ángeles Parra, que ha añadido: «Comer alimentos sanos y sin productos químicos o genéticamente manipulados, volver a caminar descalzos, no exponer nuestros ojos más de lo conveniente a la luz artificial, darnos baños de naturaleza constantemente, hacer ejercicio físico en la medida de nuestras posibilidades… todo ello nos devuelve a un estado natural en el que nuestra salud física y mental y la salud del planeta florecen». Sin embargo, Parra ha denunciado que «el sistema actual nos dirige a todo lo contrario y por ello BioCultura representa todavía hoy una gran revolución». No obstante, ha sentenciado que «no todo está perdido, porque el sector ecológico no deja de crecer y las nuevas generaciones miran hacia la naturaleza como una fuente de inspiración».

La raíz de la solución

BioCultura lleva cuarenta años de activismo en Madrid. En Cataluña son tres décadas de celebración de la feria por excelencia de la producción ecológica y el consumo responsable, y este año aterriza en l'Hospitalet, en La Farga, un recinto que la organización considera mejor comunicado que el Palau Sant Jordi de Montjuïc, donde hasta ahora se celebraba. La feria tiene este año el lema «La raíz de la solución». Ángeles Parra advierte entre otras cosas, de la obscenidad de producir con obsolescencia programada, del peligro psicológico que provoca entre nuestros jóvenes el consumismo desbocado y de que «ahora que lo ecológico está de moda y la sostenibilidad vende, hay mucha confusión y es más fácil comprar un producto creyendo que es ecológico cuando en realidad no lo es».

Mucho ha llovido desde los orígenes de BioCultura a finales del siglo pasado, cuando mucha gente tachaba a sus promotores de «iluminados», cuando no «locos». Parra era una de esas «locas» que empezaron a hablar hace 40 años de la emergencia climática y de la amenaza de una sexta extinción si la humanidad no dejaba de consumir desbocadamente. El tiempo le ha dado la razón.

Aumento del consumo bio

En el apartado comercial de la feria, las cosas no podrían ir mejor. A dos meses de la apertura de puertas este jueves, 29 de mayo, todo el espacio expositivo ya había sido reservado. Juan Carlos Moreno, director comercial de la feria, señala que «el sector 'bio' catalán está viviendo un buen momento. Las cifras y las expectativas son buenas y, a pesar de las diferentes crisis que vive la Humanidad, el público del alimento ecológico es un público muy fidelizado. Hay otras alternativas a la alimentación contaminada convencional y además es rentable».

Moreno añade que «todavía no estamos en las cifras de consumo interno que tienen países como Suiza, Alemania, Dinamarca, Francia… Pero el consumo per cápita en Cataluña y en el resto de España sigue subiendo y, poco a poco, iremos normalizando nuestro consumo orgánico. Para llegar a esas cifras -agrega-, siguen siendo necesarios eventos como BioCultura, que sirven para crear sólidas relaciones directas entre productores y consumidores, algo que no existe ya en la industria convencional», concluye.

La feria llega cargada de propuestas. Montse Escutia, al frente del patronado que dirige Vida Sana, la entidad organizadora, afirma que «hemos organizado un sinfín de propuestas para todos los gustos. Por un lado -explica-, habrá actividades para gente consciente que no quiere dejar su salud y su alimentación en manos de empresas e instituciones de dudosos intereses. Y, por otro lado -continúa- están programadas jornadas profesionales, conciertos, el Festival MamaTerra, salud natural… para un público que busca algo más que 'entretenimiento', un público que busca salidas a los principales problemas que asuelan a la Humanidad».

Nuevo recinto ferial

El recinto ferial de La Farga tiene 8.500 metros cuadrados. Y los estands van a ocupar netos una cuarta parte de esa superficie. Es decir, La Farga tiene aproximadamente el mismo espacio para expositores que el Palau Sant Jordi, según los organizadores de la feria. En cuanto a salas para actividades en el recinto de l'Hospitalet, según Vida Sana, habrá 10 salas para actividades, salas de mayor capacidad y de mejor accesibilidad que en el Palau Sant Jordi. El recinto está a 5 minutos caminando desde paradas de Metro, Cercanías/Rodalies y FFC. También hay diversas líneas de autobús que tienen parada a muy pocos pasos de la entrada principal.

Estrella Burruezo, que dirige las redes de la feria, advierte de que «como señalan las estadísticas, es el público sénior el que más gasta en alimentación orgánica y productos conscientes». Pero también es cierto, añade, «que cada vez más jóvenes se apuntan al carro de la ecología desde un prisma más holístico, más profundo, más sincero y honesto. Lo hemos visto -continúa- en los pasillos de la feria en anteriores ediciones y lo vemos también en las redes sociales. Y lo vamos a ver también en La Farga de L'Hospitalet. El mundo va a ser sacudido por una gran revolución 'bio' y esto ya no hay quien lo pare», concluye.

Más temas:

salud

Consumo

Alimentación

Cataluña

España

Feria

Planeta