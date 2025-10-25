«Ya que vienes, quédate», el vídeo con el que el PP de Castilla y León recibe a Pedro Sánchez

«Sánchez quédate. Deja la Moncloa. No vas a encontrar un lugar mejor para vivir que Castilla y León». Es uno de los mensajes que se pueden leer en un vídeo que el Partido Popular de Castilla y León ha colgado en su cuenta de ... con motivo de la visita de este domingo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a León, para participar en un acto de partido.

Sánchez, ya que vienes…

…no vuelvas.



¡Deja ya La Moncloa! pic.twitter.com/CuKCmeP4u9 — PP Castilla y León (@PPopularCyL) October 25, 2025

En el 'spot' se observa a dos jóvenes tapando un cartel en el que se podía leer: «Sánchez, quédate. Aguanta en La Moncloa». Lo hacen pegando sobre él uno nuevo que conserva la cabecera: «Sánchez quédate», pero se le pide al presidente que deje La Moncloa ya que «no vas a encontrar un lugar mejor para vivir que Castilla y León».

Para 'convencerle', hace referencia en el mismo cartel a algunas de las medidas anunciadas por la Junta como la ayuda de 300 euros a los autónomos para pagar la cuota, el bono de nacimiento de hasta 5.000 euros, la bonificación de los peajes de las autopistas y un «80 por ciento más de inversión para facilitar el acceso a la vivienda».

A su vez, en el cartel también se puede leer: «Quedarse es futuro si gobierna el PP«. El vídeo concluye con otro mensaje que insiste en la misma idea para pedir a Sánchez, que »ya que vienes… No vuelvas. Deja ya La Moncloa...».