«Ya que vienes, quédate», el vídeo con el que el PP de Castilla y León recibe a Pedro Sánchez

Los populares aseguran que el presidente no encontrará «un lugar mejor para vivir» que la Comunidad

«Ya que vienes, quédate», el vídeo con el que el PP de Castilla y León recibe a Pedro Sánchez

ABC

Valladolid

«Sánchez quédate. Deja la Moncloa. No vas a encontrar un lugar mejor para vivir que Castilla y León». Es uno de los mensajes que se pueden leer en un vídeo que el Partido Popular de Castilla y León ha colgado en su cuenta de ... con motivo de la visita de este domingo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a León, para participar en un acto de partido.

