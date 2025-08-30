El pequeño pueblo de Soria que inspira a David Uclés

¿Qué tienen en común David Uclés, el autor de 'La península de las casas vacías', uno de los fenómenos literarios del año, y el poeta Ben Clark, ganador del Premio de la Crítica y del Loewe de Poesía, entre otros muchísimos galardones? Además de ... su amor por la literatura, haber pasado alguna estancia en 'La Casa de Cihuela', la residencia literaria que el editor y divulgador cultural Álex Herrero (Madrid, 1990) montó hace un año en un recóndito municipio soriano que linda ya con Aragón y que en pleno invierno no supera la docena de habitantes -en verano se acercan a los cuarenta-.

Cuenta el impulsor de la iniciativa que desde hace tiempo le rondaba la idea de encontrar un lugar ideal para ubicar una segunda residencia que le permitiese desconectar de Madrid y encontrar «la inspiración y calma» que necesitaba para sus proyectos. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, llegó a Cihuela y fue amor a primera vista. Encontró la casa perfecta en un municipio que reunía todas las condiciones: una conexión cómoda con la capital -a 30 minutos está la estación de tren de Calatayud-, un entorno privilegiado, unos vecinos «que me recibieron con los brazos abiertos»... La guinda fue cuando se enteró de que allí había vivido José Luis Sampedro: «¡Eran todo señales!».

Fue en junio de 2024 cuando tras una profunda reforma pudo por fin hacer realidad su sueño y esta residencia literaria abrió sus puerta con el objetivo de brindar a escritores e investigadores un retiro donde encontrar todo lo necesario para sacar adelante sus proyectos literarios. Desde entonces y hasta finales de agosto habrán pasado por 'La Casa de Cihuela' más de una treintena de autores, entre los que se encuentran, además de los citados, Eduardo Laporte, Víctor Colden, Rocío Lardinois, Ruth Miguel Franco, los antropólogos Ernesto García y Ainhoa Montoya... Sus estancias suelen rondar «entre una semana y quince días». En función de la duración, los precios oscilan entre 150 y 495 euros. Tiene de todo tipo de inquilinos, desde «súper tecnológicos a quienes llegan con la plumilla y el cuaderno», pero todos cuando se marchan coinciden en valorar «la hospitalidad, la calma que han encontrado y esa sensación de bienestar que te produce avanzar en algo que habías postergado o estabas haciendo a trompicones», explica.

«Siempre digo que en Cihuela el tiempo computa a la mitad», sostiene sobre un alojamiento en el que «todos los espacios están pensados por y para quien escribe». Pone como ejemplo la biblioteca que tienen, con «alrededor de 3.000 volúmenes». Incluso la cocina sirve para «ese acompañamiento» en el proceso de la escritura, pues es un lugar en el que «las sobremesas dan lugar a conversaciones súper enriquecedoras».

Que los residentes se sientan acompañados y entre todos «crear hogar» es «fundamental» para Álex Herrero: «No hay mayor placer que un huésped empiece a coger libros de las estanterías y los deje por ahí, ocupe con sus cuadernos las mesas de trabajo».

Él echa la vista atrás y se siente feliz de que «la idea que tenía en la cabeza» esté «funcionando». Y que, además, tiene visos de crecer, ya que a partir de octubre acogerá talleres y pondrá en marcha un programa de becas, «algunas patrocinadas por la casa, otras por editoriales y librerías...».

Algo que también le llena de orgullo es cómo el proyecto ha sido recibido en el entorno: «Lo llaman de mil formas: la casa de los escritores, la casa de la cultura, la casa de los poetas...». Los vecinos saben que siempre tienen la biblioteca a su disposición y organizan sesiones de lectura para todas las edades: «Que el pueblo sienta la iniciativa como suyo es fundamental».

Acceder a esta residencia literaria es sencillo. Basta con enviar un formulario de solicitud, indicar los periodos en los que se quiere acudir y pasar una entrevista en la que su 'casero' indaga sobre el proyecto en el que el autor está trabajando. Una vez confirmada la estancia, tiene por costumbre colgar una pequeña 'bio' de los huéspedes en las redes sociales de la casa. El objetivo es que la gente del municipio conozca a quienes van a ser sus vecinos por unos días. «Cuando pasean por el municipio ya les saludan por su nombre». Visita obligada es el bar: «Cuando los ven charlan con ellos y también es una forma de desmitificar la figura del escritor. Ellos les enseñan muchas cosas de la vida en el campo, de su día a día...».

Con la perspectiva que le da el año que lleva en marcha, el impulsor de esta residencia literaria, que ahora vive a caballo entre Cihuela y Madrid, no se puede sentir más satisfecho con el proyecto y la acogida del municipio ha sido tan afectuosa que dice que este mismo año le nombraron pregonero de las fiestas. «Cuando lo puse en marcha pensé que si no venía nadie no pasaba nada, que aquí tenía la tranquilidad que me hacía falta. Al llegar la primera solicitud me di cuenta que la gente había creído en la idea». Tal es así, que ya tiene lista de espera hasta Navidad.