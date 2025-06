Las universidades de Castilla y León marcan un récord en los alumnos que mandan de Erasmus

María Segovia irá de Erasmus a Austria el próximo curso

«Este año ha habido gente que se ha quedado sin plaza»

Ya conocía por su hermano las ventajas de salir al extranjero a realizar una parte de sus estudios. Por eso, entre otras cosas, a María Segovia, estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad de Valladolid, «siempre» le había «llamado la atención» el programa de movilidad europeo para enseñanza superior Erasmus. «Tenía muy claro que lo quería hacer», explica esta alumna que pasará parte del próximo curso en Austria, una vez que se le ha concedido la beca. Sí ha notado más interés por participar de cara al próximo curso. «En mi carrera no es tan habitual que la gente se inscriba porque por asuntos como la convalidación de asignaturas es mucho más complicado, pero este año nos vamos unos quince y somos sesenta de la misma clase», relata. De hecho, en el caso de su titulación no hay «muchas plazas» y debido al número elevado de solicitudes «hay quien se ha quedado sin plaza» y han tenido que optar por otro tipo de movilidad, como las denominadas becas Sicue para trasladarse a otras universidades, pero dentro de España. En su caso, se irá a Austria en la segunda etapa del curso que viene para hacer el Trabajo Fin de Grado (TFG) y varias materias optativas con el objetivo de poder concluir así la carrera. No cree que el volumen de peticiones se haya debido a la mejora económica de las ayudas, sino que, «aunque es de agradecer», «eso es lo de menos». Quizá es el «boca a boca» entre los jóvenes o que «ves la forma en que otros han disfrutado» de su estancia fuera, dice. Por ello, considera que es pasar un tiempo en el exterior lo que más atrae a los alumnos a la hora de participar. «Es una mezcla de todo», afirma convencida de que la clave está en poder «vivir una experiencia diferente y aprender».