Astorga, volcada con los evacuados: «Ya son tres días fuera y cunde la desesperación por volver a casa»

Ya son tres días y dos noches en los que el Seminario de Astorga sirve de cobijo a los evacuados de los pueblos leoneses afectados por el incendio que se inició en Molezuelas de la Carballeda (Zamora).Allí se encuentran alojados desde el martes «unas 150 personas». La gente «está calmada», pero «como es lógico», con el paso de los días -llegaron el pasado martes por la tarde- cunde «la desesperación por poder volver».

Algunos ya lo han hecho porque les ha sido posible -quienes pertenecen a los municipios afectados en la provincia de Zamora; otros han decidido irse por su cuenta «un poco a la desesperada». El rector, Luis Fernández Olivares, entiende su situación. Son muchos días en los que «en algunos casos no saben al cien por cien qué es lo que ha ocurrido en sus municipios, si sus casas están dañadas, y se hace un poco largo«, pero recomienda hacer caso a las autoridades y que se regrese sólo quienes puedan hacerlo: «Les hemos dicho que nos notifiquen si se van para tener un control».

Tras recibir la solicitud del Ayuntamiento, el edificio en el que habitualmente residen dos seminaristas y el rector, aunque preparado para grandes grupos y escenario habitual de citas diocesanas, vivió hace tres días una frenética labor para preparar lo necesario para atender a los desalojados. Allí lleva al pie del cañón el rector, sorprendido por la tremenda gratitud que le trasladan cada día los afectados. «Todo el mundo se levanta dándote gracias. Es tremendo. Les hemos dicho que no hay nada que agradecer, que ellos hubieran hecho lo mismo de ocurrir lo contrario».

El municipio se ha volcado desde el principio con los evacuados. Todo se hace en coordinación con el Ayuntamiento y entidades como Cáritas o Cruz Roja. A estas ONG's pertenecen muchos de los voluntarios que han llegado hasta el seminario. Otros llegan de Pastoral Juvenil. «Hay mucha gente joven»

El responsable del seminario destaca «la solidaridad» que ha habido desde el primer día. «Hubo un momento que tuvimos que fue imposible dar trabajo a todo el mundo que llevaba. Y con la comida lo mismo, los restaurantes se han volcado».

Con la llegada ayer de más gente desalojada, «hubo que reubicar», pero en general los atendidos en el seminario son gente mayo, «algunos con movilidad reducida»; también hay algunas familias completas con niños y abuelos con nietos que estaban en los pueblos pasando las vacaciones.