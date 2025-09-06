Trabajadores forestales salen a las calles de León para reclamar un dispositivo cien por cien público

Centenares de personas han salido este sábado a las calles de León, después de los incendios que asolaron a la provincia este mes de agosto, para reclamar a la Junta de Castilla y León que se les reconozca a los profesionales que luchan contra el fuego la categoría de bomberos forestales, en vez de peones, y que haya un dispositivo cien por cien público todo el año que ayude a combatir los graves incendios que se viven hoy en día.

La convocatoria de la concentración ha estado auspiciada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León, con quienes también ciudadanía leonesa ha recorrió las principales calles de la capital con el objetivo de que se escuche las reivindicaciones de este colectivo, expresadas, en declaraciones recogidas por Ical, por uno de los trabajadores de la Base Helitransportada de Sahechores, Víctor Moro López.

«Venimos a manifestarnos porque este dispositivo sea cien por cien público, estable todo el año y nos reconozcan, de una vez por todas, como bomberos forestales, que es lo que somos, con todo lo que conlleva: jubilaciones anticipadas por coeficientes reductores, por sustancias cancerígenas del fuego, y por esfuerzo físico. Y reclamamos también que las condiciones de trabajo sean dignas», ha dicho.

Y es que los trabajadores consideran «vital» que haya labores todo el año, ya que no se trata solo de extinguir los fuegos en verano. «El resto del año hacemos labores de prevención, que a día de hoy es muy importante. No hablamos solo de limpieza sino de adecuación al cambio climático. Estamos viviendo incendios muy voraces que se podrían prevenir con labores adecuadas. Jamás me había encontrado incendios así, como los de una campaña como esta», ha asegurado Moro López, a la vez que ha relatado jornadas de 20 horas de trabajo con descansos de apenas 10 horas. «Espero que se saque algo bueno de esto, pero va a costar. La administración no nos lo va a poner fácil», ha añadido.

Políticos

La marcha contó también con la participación de representantes de varias formaciones políticas que han sido muy críticas con la gestión de la Junta y, en concreto, con la del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a quien le exigieron la dimisión. Tal ha sido el caso de la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, que acompañada por el secretario provincial socialista en León, Javier Alfonso Cendón, ha exigido «responsabilidades» ante la «falta de medios, de dirección y de coordinación» por la «soberbia» del consejero.

La cita también contó con la presencia de miembros de la Unión del Pueblo Leonés, quienes han apoyado las reivindicaciones de los trabajadores porque, como ha apuntado la secretaria general de la formación, Alicia Gallego, «los bomberos forestales tienen que tener condiciones adecuadas a nivel de salario y prevención», dado que, en la actualidad, «se les expone al fuego en condiciones precarias y parece que no pasa nada».

Por su parte el coordinador autonómico de Izquierda Unida, Juan Gascón, pidió también la dimisión del consejero de Medio Ambiente por su gestión de los incendios. «