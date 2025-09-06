Medios aéreos trabajando en la extinción de uno de los últimos incendios registrados en Castilla y León

Medios terrestres y aéreos combaten un incendio en Castromil (Zamora) El fuego ha comenzado en la mañana de este sábado y al poco tiempo ha sido declarado de nivel 2 por «amenaza seria a las poblaciones»

El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha elevado al nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio declarado a las 10.58 horas de la mañana de este sábado en la localidad zamorana de Castromil, dentro del municipio de Hermisende, por «amenaza seria a poblaciones».

El incendio en Castromil, en la misma zona dañada por uno de los fuegos que afectaron al noroeste de Castilla y León este pasado mes de agosto, se ha declarado a las 10.58 horas y su elevación al nivel uno se produjo a las 12.04 horas, mientras que menos de una hora después, a las 12.54 horas, se volvió a elevar, en este caso al nivel 2 del IGR.

En la actualidad, trabajan en la zona 19 medios, conformados por dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres ELIF, una autobomba, un bulldozer y seis helicópteros e hidroaviones.

Además de este incendio, otros cinco se encuentran activos en Castilla y León este domingo y uno de ellos en nivel uno del IGR, en la localidad salmantina de Garcibuey, que fue declarado a las 12.59 horas y apenas 10 minutos después subió hasta el nivel uno.

A él se une el de Fasgar, en la provincia de León, que se inició el pasado 8 de agosto; el de Colinas del Campo de Martín Toro, también en territorio leonés, iniciado el día 19 del pasado mes; y los de El Espino (León), que comenzó durante la noche de ayer, y Cantalejo (Segovia), declarado a las 12.30 horas de esta mañana.

Según informa el Servicio de Medio Ambiente de la Junta a través de su cuenta oficial en la red social X, el riesgo de incendios forestales durante la jornada de este sábado en Castilla y León es «muy alto y extremo en todo el territorio», debido a unas temperaturas en notable ascenso, superiores a los 30 grados en toda la Comunidad, y a un viento de componente sur y sudoeste de intensidad moderada.