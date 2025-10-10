'Tierra de Sabor' ya es el «alma» de la selección española de fútbol

La sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acogido la presentación del patrocinio que llevará a cabo la marca 'Tierra de Sabor' con esta institución y, más concretamente, con la selección española de fútbol. El portero del Athletic de ... Bilbao, Unai Simón, y el delantero del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, que además es segoviano, ejercieron como padrinos, a escasos días del doble compromiso, ante Georgia, en Elche, y ante Bulgaria, en Valladolid, que afrontará el equipo masculino dentro de las clasificatorias para el Mundial de 2026. «Cuando uno habla de excelencia, como es el caso de 'Tierra de Sabor', hablamos también de ir de la mano de los mejores, y la selección, tanto la femenina como la masculina, es de lo mejor que tenemos en este país», ha remarcado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

«'Tierra de Sabor' es la punta de lanza y la vanguardia de lo mejor que tenemos», ha subrayado el presidente regional ante un auditorio 'Luis Aragonés' repleto de productores y empresarios relacionados con la marca castellano y leonesa, que no desaprovecharon la oportunidad de pasar unas horas «en la casa del fútbol español». En este sentido, Mañueco ha señalado que este acuerdo nace porque Castilla y León «es el corazón de España», pero también «quiere ser el alma de la selección».

«Tierra de Sabor da confianza, seguridad y excelencia a los consumidores, cualidades que también nos da la selección a los aficionados al fútbol», ha apuntado, antes de hacer hincapié en la «importancia» de este acuerdo que se aprobó el pasado mes de julio en el Consejo de Gobierno de la Junta y, con un valor de 2,9 millones de euros, se desarrollará hasta agosto de 2028. «Como ha dicho el presidente Mañueco, es importante que se unan los mejores: por un lado, Castilla y León, y por otro, nuestras selecciones que, no hay que olvidarlo, por primera vez en la historia, ocupan de manera simultánea el primer puesto del 'ránking' FIFA tanto en categoría masculina como femenina», ha aseverado el presidente de la RFEF, Rafael Louzán. Este ha mostrado su orgullo y su satisfacción por esta unión: «Es un orgullo que la selección española pueda promocionar los productos de una tierra como Castilla y León».

Tanto De Frutos, que vivió hasta los 18 años en Navales de Enmedio (Segovia), como Simón, cuya familia paterna es de San Marcial (Zamora), han destacado su relación con Castilla y León. «Para mí es un orgullo representar a Segovia y a Castilla y León», ha apuntado el delantero de Rayo. Incluso el portero del Athletic ha llegado a invitar a los presentes a parar en su pueblo y degustar el vino «que aún sigue haciendo mi abuelo cada año». Una invitación que el presidente de Castilla y León ha acogido con una gran sonrisa comprometiéndose a acudir en cuanto tuviera una oportunidad.