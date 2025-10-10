'Tierra de Sabor' ya es el «alma» de la selección española de fútbol

Suscribete a
El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto de presentación del patrocinio de 'Tierra de Sabor' a la Selección Española de Fútbol
La sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha acogido la presentación del patrocinio que llevará a cabo la marca 'Tierra de Sabor' con esta institución y, más concretamente, con la selección española de fútbol. El portero del Athletic de ... Bilbao, Unai Simón, y el delantero del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, que además es segoviano, ejercieron como padrinos, a escasos días del doble compromiso, ante Georgia, en Elche, y ante Bulgaria, en Valladolid, que afrontará el equipo masculino dentro de las clasificatorias para el Mundial de 2026. «Cuando uno habla de excelencia, como es el caso de 'Tierra de Sabor', hablamos también de ir de la mano de los mejores, y la selección, tanto la femenina como la masculina, es de lo mejor que tenemos en este país», ha remarcado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

