Tierra Comunera pide distinguir a la Fiesta de Villalar con el Premio Castilla y León

La formación política destaca el papel «histórico, cultural y cívico como la celebración autonómica más emblemática y participativa de la Comunidad» para ser reconocida con el galardón a los Valores Humanos

Mañueco lamenta que el PP sea «la única fuerza política que defienda el entendimiento y la Constitución»

Celebración del Día de Castilla y León en Villalar
Celebración del Día de Castilla y León en Villalar rubén ortega

Valladolid

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS–TC) ha presentado oficialmente la candidatura de la Fiesta de Villalar de los Comuneros al Premio Castilla y León 2025 en la categoría de los Valores Humanos y Sociales, según han informado desde la propia formación política. ... Reclaman la distinción «en reconocimiento» al «papel histórico, cultural y cívico como la celebración autonómica más emblemática y participativa de la Comunidad».

