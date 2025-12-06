Tierra Comunera pide distinguir a la Fiesta de Villalar con el Premio Castilla y León

El Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS–TC) ha presentado oficialmente la candidatura de la Fiesta de Villalar de los Comuneros al Premio Castilla y León 2025 en la categoría de los Valores Humanos y Sociales, según han informado desde la propia formación política. ... Reclaman la distinción «en reconocimiento» al «papel histórico, cultural y cívico como la celebración autonómica más emblemática y participativa de la Comunidad».

La propuesta destaca que la Fiesta de Villalar constituye «un símbolo de libertad, justicia, dignidad e identidad democrática», y subraya su «carácter abierto, popular y plural», que cada 23 de abril congrega a decenas de miles de personas en las campas de Villalar de los Comuneros (Valladolid).

La formación incide en que se trata de la fiesta autonómica «más multitudinaria de España, muy por encima de cualquier celebración institucional de otras comunidades, y que se ha convertido en un referente de participación ciudadana y memoria histórica compartida».

La candidatura también pone en valor la «trascendencia cívica y educativa de la jornada», que reúne actividades culturales, conciertos, foros de debate, talleres infantiles, representaciones teatrales y homenajes, «creando un espacio único de encuentro social e intercambio intergeneracional».

Noticia Relacionada Luis Martín, un hombre de ciencia enraizado en el folk C. Monje Nuevo Mester de Juglaría pierde a uno de sus fundadores, bandurria, guitarra y voz del grupo al que perteneció durante cincuenta y seis años y con el que contribuyó al rescate de la música tradicional, además de creador del festival Folk Segovia

«Villalar es la expresión viva de la identidad castellanoleonesa y del espíritu comunero, un patrimonio inmaterial que fortalece la cohesión y los valores democráticos de nuestra tierra», sostienen desde PCAS-TC, que también resalta «﻿la dimensión interprovincial e interterritorial» de la fiesta, pues acuden personas de las diferentes provincias de Castilla y León así como de otros territorios, «reforzando lazos culturales y sociales más allá del marco administrativo actual».

Al Ayuntamiento y entidades rurales

La propuesta recuerda además el significado de la gesta comunera y propone que sea el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros quien recoja el galardón en caso de concesión y que la dotación económica que lo acompaña sea destinada a entidades rurales sin ánimo de lucro de Castilla y León, «como gesto de coherencia con el espíritu comunitario y solidario de la celebración».