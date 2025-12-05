El programa 'Pasaporte de Vuelta' facilita el retorno de 290 ciudadanos a CyL

Un total de 290 castellanos y leoneses ha regresado a la Comunidad mediante el programa 'Pasaporte de Vuelta', que facilita el retorno de ciudadanos originarios de Castilla y León residentes en otras comunidades autónomas o en el extranjero, según recoge el Boletín ... Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La Consejería de la Presidencia ha destinado casi un millón de euros (988.600 euros) para financiar estas ayudas, que suponen un aumento del 38 por ciento en beneficiarios respecto a 2024, cuando se concedieron 210 ayudas.

Noticia Relacionada Sólo un 13,8% de los jóvenes se independizan, lastrados por la «barrera» de la vivienda Clara Rodríguez Miguélez Un alquiler en solitario supone el 61% del sueldo neto mensual de los trabajadores de entre 16 y 29 años

El importe de las subvenciones oscila entre 2.500 y 4.800 euros, en las que se da prioridad retornos al medio rural, beneficiarios menores de 35 años y personas con cargas familiares. De los nuevos retornados, el 61 por ciento son mujeres y más de la mitad tienen menos de 35 años, contribuyendo así a rejuvenecer las zonas rurales y fomentar la actividad económica y la natalidad en áreas despobladas.

Por provincias, Salamanca ha encabezado la lista con 73 retornos, seguida de Zamora (58) y León (47). En cuanto a procedencia, 237 retornaron desde otras comunidades autónomas, principalmente Madrid (77), Cataluña (22) y Andalucía y Comunidad Valenciana (17 cada una). Además, 53 retornaron desde el extranjero, principalmente desde Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda y Canadá.