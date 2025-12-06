Suscribete a
Mañueco lamenta que el PP sea «la única fuerza política que defienda el entendimiento y la Constitución»

Se une a la campaña que organizan todos los años desde Nuevas Generaciones en Salamanca para «reivindicar los principios y valores» de la Carta Magna

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en el acto tradicional de conmemoración de la Constitución Española por parte de Nuevas Generaciones de Salamanca junto a su presidente provincial, Ángel Porras, y el presidente del PP salmantino, Carlos García Carbayo
Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado que el Partido Popular sea «la única fuerza política que defienda la búsqueda del entendimiento y la defensa de la Constitución».

El político 'popular' se ha unido a la campaña que ... organizan todos los años desde Nuevas Generaciones del PP en Salamanca para «reivindicar los principios y valores de la propia Constitución, que se dieron en un determinado momento durante la Transición española, que empezó hace 50 años, en los que se pasó de la oscura dictadura a la alegría, la ilusión y a la libertad de la democracia», ha añadido.

