Suscribete a
ABC Premium

La Junta de Castilla y León garantiza fondos para el 23 de abril en Villalar y más actividades

Gago destaca que el Plan de Cooperación Local «batirá récords», con 550 millones

Carriedo apela al «acuerdo» para aprobar los presupuestos y dejar el «mejor escenario» al «gobierno que resulte de las próximas elecciones»

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, junto a su equipo y parlamentarios del PP a su llegada a las Cortes para explicar sus presupuestos
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, junto a su equipo y parlamentarios del PP a su llegada a las Cortes para explicar sus presupuestos ICAL
I. J.

I. J.

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La «buena acogida» recibida este año a la iniciativa de organizar hasta doce conciertos repartidos entre las distintas provincias de la Comunidad con motivo, el 23 de abril, del Día de Castilla y León hacen que de cara a 2026 se ... repita la fórmula. Así lo avanzaba este lunes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la presentación de las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio. Y ahí se incluye que la fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León contará con una asignación de 1,3 millones de euros para conmemorar distintos acontecimientos que la «conforman y definen» como «Comunidad Histórica».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app