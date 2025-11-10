La Junta de Castilla y León garantiza fondos para el 23 de abril en Villalar y más actividades

La «buena acogida» recibida este año a la iniciativa de organizar hasta doce conciertos repartidos entre las distintas provincias de la Comunidad con motivo, el 23 de abril, del Día de Castilla y León hacen que de cara a 2026 se ... repita la fórmula. Así lo avanzaba este lunes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la presentación de las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio. Y ahí se incluye que la fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León contará con una asignación de 1,3 millones de euros para conmemorar distintos acontecimientos que la «conforman y definen» como «Comunidad Histórica».

Entre ellos, la organización de las actividades del 23 de abril, entre las que también se incluyen marchas. Y «no nos olvidamos de Villalar de los Comuneros, a quien financiaremos tanto las actividades que programen ese día, como la infraestructura necesaria para su desarrollo con normalidad, así como la convocatoria y entrega de los premios a la música folk castellano y leonesa», añadía el consejero, entre las conmemoraciones y celebraciones a las que su departamento aportará fondos el próximo año.

Entre ellas también, el congreso internacional 'La economía mundial con nombre de Castilla y León', que pretende poner de «relieve cómo sus leyes, monedas y documentos cambiaron las relaciones económicas, y tienen reflejo en el mundo actual. O la colaboración con el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, el V Centenario de la Escuela de Salamanca o la promulgación de las Leyes de Burgos

Además, desgranaba que el que el 40 por ciento del gasto irá destinado a la celebración de las elecciones autonómicas –6,05 millones–. Además, González Gago resaltaba que el Plan de Cooperación Local «batirá un récord de consignación», al alcanzar los 550 millones de euros. «representa una cifra histórica y una excelente noticia para las entidades locales y para los ciudadanos», aseguró, al tiempo que incidió en el compromiso del Gobierno autonómico con el municipalismo y la prestación de servicios en el territorio.

Sin embargo, sus planteamientos no convencían a la oposición. «La Consejería de la Presidencia gasta más en propaganda que en financiar las entidades locales. Sus cuentas no sirven para resolver los problemas», censuraba el socialista Luis Briones, en la línea crítica del conjunto de partidos frente al consejero.