Rescatada una joven tras caer por un terraplén del cerro de San Cristóbal, junto a Valladolid

Los bomberos la han llevado hasta la ambulancia y ha sido trasladada al hospital

ABC

C. R.

Valladolid

Una joven de 21 años ha sido rescatada por los bomberos este lunes tras herirse en una caída por una de las laderas del cerro de San Cristóbal, en La Cistérniga (Valladolid).

Aunque se desconocen los motivos que llevaron a la chica al cerro, ... se la localizó en el mismo tras recibir el 1-1-2 una llamada, a las 15:12 horas, solicitando asistencia para ella. Aunque se hallaba consciente, estaba herida tras caer por un terraplén en una de las laderas y había quedado varada «en una zona de difícil acceso» que se situaba detrás de unas naves industriales a la altura del kilómetro 358 de la carretera N-122a, a la entrada de La Cistérniga, localidad colindante con Valladolid capital.

