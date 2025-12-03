Suscribete a
ABC Premium

Recuperan en Orduña 30 piezas «de gran valor» que las exmonjas de Belorado pretendían vender

La obras permanecerán a disposición judicial y serán entregadas próximamente al Arzobispado de Burgos

Las exmonjas de Belorado esquilman las obras de arte de los monasterios

Recuperan en Orduña 30 piezas «de gran valor» que las exmonjas de Belorado pretendían vender

H. D.

Valladolid

Nuevo capítulo de la 'operación Belorado'. La Guardia Civil ha comunicado este miércoles la recuperación de 30 piezas de arte, algunas de ellas «de gran valor histórico y artístico», que las exmonjas de Belorado habían trasladado desde el monasterio burgalés hasta el vizcaíno de ... Orduña con la intención presuntamente de venderlas. Entre las obras intervenidas durante las entradas y registros autorizados judicialmente en ambos cenobios, hay lienzos, pinturas, tallas, cruces, procesionales, pergaminos, libros y pequeñas estatuas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app