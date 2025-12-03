Recuperan en Orduña 30 piezas «de gran valor» que las exmonjas de Belorado pretendían vender

Nuevo capítulo de la 'operación Belorado'. La Guardia Civil ha comunicado este miércoles la recuperación de 30 piezas de arte, algunas de ellas «de gran valor histórico y artístico», que las exmonjas de Belorado habían trasladado desde el monasterio burgalés hasta el vizcaíno de ... Orduña con la intención presuntamente de venderlas. Entre las obras intervenidas durante las entradas y registros autorizados judicialmente en ambos cenobios, hay lienzos, pinturas, tallas, cruces, procesionales, pergaminos, libros y pequeñas estatuas.

Según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado, todas estas obras fueron localizadas en el convento de Orduña y su valor está estimado en «decenas de miles de euros». Las que han presentado en la mañana de este miércoles en Burgos han sido recuperadas, mientras otras han sido recogidas «para preservarlas».

Aunque la mayor parte de las piezas están pendientes de «análisis, estudio, adaptación y catalogación», se sabe que todas ellas cuentan con varios siglos de historia y algunas con «una notable relevancia patrimonial». Así, entre las piezas recepcionadas más importantes se encuentran dos óleos barrocos, uno de la 'Inmaculada Concepción' y otro de la 'Estigmatización de San Francisco', atribuibles ambos al mismo autor o taller, perteneciente a la escuela castellana del siglo XVII y con un «notable» nivel de conservación.

Entre las obras más antiguas los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Burgos han localizado un Cristo del siglo XIV, cuya talla original medieval se conserva casi íntegra, aunque la cruz que lo sostiene es más moderna.

Además, entre los documentos destaca la recuperación de un testamento atribuible a la abadesa María de Velasco de 1556 encontrado «completamente embalado en una de las celdas del Monasterio de Orduña, »presuntamente preparado para su venta«.

Otra de las piezas de «excepcional valor histórico y artístico» hallada es una talla de la Virgen de la Bretonera, realizada en madera policromada y fechada en el siglo XVI, aunque sus vestiduras serían de una época más moderna, posiblemente del siglo XX, bordado con hilos de oro. Se trata, según detallan en el comunicado, de «una de las piezas devocionales más representativas» del cenobio burgalés.

A estas piezas se suma una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII de cuya localización se informó el pasado viernes, día en el que la exabadesa, sor Isabel, salía en libertad provisional sin fianza y sin medidas cautelares tras pasar una noche en el calabozo por haber vendido presuntamente obras de arte de forma irregular. Lo hacía después de que los agentes registraran el convento de la localidad burgalesa en una operación iniciada por la Benemérita tras detectar en el mercado especializado, en internet y en una tienda de antigüedades, varias piezas históricas de Belorado.

Gracias a la investigación se han recuperado ya una treintena de obras. Su valor no podrá cuantificarse hasta que sean estudiadas al detalle, para lo que la Benemérita cuentan con especialistas del Museo de Burgos.

Por el momento, las piezas se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucciones de Briviesca (Burgos), que dirige la investigación, y serán entregadas próximamente al Arzobispado para garantizar su «conservación y custodia».

El origen de la investigación se encuentra en el trabajo habitual de la Benemérita acerca del seguimiento en el mercado ilegal de las ventas de piezas de patrimonio histórico. En ese trabajo se descubrió una pieza que llevó a los agentes hasta los conventos de la Bretonera y de Orduña y que terminó el pasado jueves con el registro de ambos monasterios, con el consiguiente decomiso de estas obras de arte.