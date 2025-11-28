Suscribete a
ABC Premium

La Guardia Civil detiene a otra exmonja de Belorado por la venta de objetos de arte

Las dos exreligiosas y el anticuario detenido, que ha pasado la noche en los calabozos de Burgos, comparecerán ante la juez de Briviesca este viernes

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado

Sor Berit, a la puerta del juzgado de Briviesca
Sor Berit, a la puerta del juzgado de Briviesca Rubén ortega

Miriam Antolín y José Ramón Navarro-Pareja

Briviesca

Los acontecimientos se precipitan en el caso de las exmonjas de Belorado. Tras la detención de la exabadesa por la la presunta venta irregular de obras de arte pertenecientes al monasterio, las otras exreligiosas tenían este viernes previsto comparecer en el juzgado ... nº 1 de Briviesca (Burgos) para declarar por la apropiación indebida de varios coches pertenecientes a la comunidad monástica y que ellas siguen utilizando tras el cisma. Sin embargo, la expectación a las puertas del juzgado ha dado un nuevo giro cuando se ha conocido que a raíz de la investigación policial de este jueves fue detenida otra exreligiosa, conocida como sor Paloma, que ha pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil en Burgos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app