El Cuponazo del Black Friday de la ONCE: premiado el número 96771 con serie 001

Las exmonjas de Belorado esquilman las obras de arte de los monasterios

La exabadesa y sor Paloma califican la experiencia de la detención como «muy difícil» y las religiosas se defienden asegurando que sus ventas son «totalmente legales»

La exabadesa de Belorado sobre su noche en el calabozo: «He rezado más que en toda mi vida»

Sor Paloma y la exabadesa de Belorado, sor Isabel, a la salida de los juzgados de Briviesca
Miriam Antolín

Briviesca (Burgos)

Libertad provisional sin fianza y sin medidas cautelares, pero bajo la lupa policial en una investigación por haber vendido presuntamente obras de arte de forma irregular. Este es el último capítulo del ya culebrón de las exmonjas de Belorado, que el pasado jueves ... vieron como la Guardia Civil detenía a la exabadesa, sor Isabel, tras el registro del convento de dicha localidad burgalesa en una operación iniciada por la Benemérita tras detectar en el mercado especializado, en internet y en una tienda de antigüedades varias piezas históricas del monasterio burgalés de Santa María de Bretorena, entre las que se encontraba una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII, ahora recuperada por la Guardia Civil.

