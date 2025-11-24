Desarticulada una organización dedicada al tráfico de drogas en la que participaban dos agentes de la Guardia Civil

Casi cinco años de investigación, con «tesón y constancia» han permitido a la Guardia Civil de Segoviadesarticular una organización criminal dedicada a la venta de droga tanto en esta provincia como en las limítrofes de Ávila y Valladolid, desde su centro de operaciones ... en las localidades de Ituero y Lama y Villacastín, al pie de una vía de comunicación estratégica como la A-6 (Madrid-La Coruña).

Han sido detenidas ocho personas, entre ella dos agentes de la Benemérita que formaban parte del grupo criminal y a quienes se les imputan además los delitos de revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. Ambos, han sido apartados del servicio, según han dado a conocer este lunes la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda, y el teniente coronel al frente de la Comandancia, Benito Donate, en declaraciones recogidas por Ical al presentar esta «importante» operación contra el tráfico de drogas.

Los agentes estaban destinados en puestos de la zona en la que estaba asentado el grupo criminal -Villacastín y San Rafael-. Además, el tamaño de los pueblos, donde cualquier movimiento extraño llama la atención, ha «dificultado» las tareas de seguimiento hasta poder llevar a cabo los arrestos, según ha destacado el teniente coronel, mostrando la satisfacción por que después del arduo trabajo de de campo y análisis, cinco de los ocho arrestados estén ya en prisión provisional.

Noticia Relacionada Vidas en suspenso y mal pagadas para proteger a las nucleares Ana Sánchez Una unidad de élite de la Guardia Civil blinda día y noche los siete reactores españoles. Las centrales pagan una jugosa tasa a Interior por ello pero los agentes denuncian medios heredados, jornadas interminables y una peligrosidad que tampoco aparece en su nómina

Pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, descubrimiento y revelación de secretos y omisión del deber per perseguir delitos, lo que se les imputa después de que el pasado 4 de noviembre se explotase la operación, bautizada como 'Coto-Isidro', mientras siguen las investigaciones y el análisis de diverso material, como los teléfonos móviles de los detenidos.

Medio centenar de agentes de la Guardia Civil participaron de forma coordinada en los siete registros domiciliarios llevados a cabo ese día en casas de Villacastín e Ituero y Lama, ambos en la provincia de Segovia, y en Madrid. Policía Judicial y del Servicio de Información, así como patrullas de la USECI de Segovia, Madrid y Valladolid, además de perros detectores de droga y dinero del Servicio Cinológico y de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo la intervención, en la que se incautaron de diversas sustancias estupefacientes preparadas para su venta.

1.244,25 gramos de cocaína, 5.857,71 de marihuana, otros 36,2 de cristal, de cocaína rosa (tusi) había 8,2 gramos, otros 9,69 de anfetamina y 5,16 de metanfetamina, así como 24.000 euros en efectivo, básculas, útiles para confeccionar dosis con los estupefacientes y anotaciones.

Una operación que ha supuesto la desarticulación de «un punto de venta importante» de la zona oeste de la provincia de Segovia, que llevaba a la de Ávila y también a Madrid. De hecho, ha destacado Donate, el grupo era el suministrador de «la mayoría» de los consumidores de estas drogas en la zona.

Las primeras noticias de que podía haber un grupo dedicado a la droga en la zona surgieron en el año 2020, aunque no fue hasta mediados de 2024 cuando la organización «escaló» su actividad delictiva y se lograron obtener los indicios suficientes para determinar que era una persona residente en Ituero y Lama -una población de menos de 500 habitantes- la que estaba distribuyendo cocaína a consumidores de la zona.

No estaba solo. En la organización, según ha podido determinar la investigación cada uno de los ocho componentes tienen roles «perfectamente definidos y con una actividad continuada en el tiempo». Y para la ilícita venta tomaban «fuertes medidas de seguridad», hasta que han sido detenidos por la Guardia Civil y enviados a prisión ocho de ellos tras prestar declaración ante el Juzgado de Primera Instancia de Santa María la Real de Nieva.