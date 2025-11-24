Suscribete a
ABC Premium

Desarticulada una organización dedicada al tráfico de drogas en la que participaban dos agentes de la Guardia Civil

Cinco de los ocho detenidos han sido enviados a prisión tras casi cinco años de investigación tras una detrás del grupo, que operaba en las provincias de Ávila, Segovia y Madrid

Tres detenidos en Valladolid pertenecientes a una banda especializada en robos de piezas de coche

La subdelegada del Gobierno en Segovia y el teniente coronel de la Guardia Civil, con parte de lo incautado
La subdelegada del Gobierno en Segovia y el teniente coronel de la Guardia Civil, con parte de lo incautado ICAL
I. J.

I. J.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Casi cinco años de investigación, con «tesón y constancia» han permitido a la Guardia Civil de Segoviadesarticular una organización criminal dedicada a la venta de droga tanto en esta provincia como en las limítrofes de Ávila y Valladolid, desde su centro de operaciones ... en las localidades de Ituero y Lama y Villacastín, al pie de una vía de comunicación estratégica como la A-6 (Madrid-La Coruña).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app