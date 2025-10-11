Primera boda del siglo en la localidad leonesa de Castro de Cepeda

La localidad leonesa de Castro de Cepeda, perteneciente al municipio de Quintana del Castillo, en el valle del río Tuerto, ha tocado este sábado las campanas por su primera boda de este siglo. La iglesia parroquial dedicada a san Pelayo mártir ha acogido la ... ceremonia, celebrada a mediodía de este sábado en el pequeño pueblo al que las estadísticas más recientes atribuyen algo más de una veintena de habitantes.

Los contrayentes, Andrés -natural del pueblo- y Antonia, de Barcelona, donde ambos residen, han sido los protagonistas de una celebración que además de convertirles en matrimonio, ha devuelto a sus vecinos un acontecimiento que no tenía lugar desde hace cuatro décadas.

Así lo recordaba María Albina, de 64 años, que en pocas horas va a ser abuela y que este sábado ha estado presente en el enlace. Ella fue la anterior novia, que recorrió las calles de Castro de Cepeda camino al altar en el año 1985.